Министр юстиции Литвы Элвинас Янкявичюс говорит, что осуществляемое Россией судебное преследование литовских судей и прокуроров, расследовавших дело 13 Января, является беспрецедентным нападением на весь Европейский союз (ЕС).
Elvinas Jankevičius
© DELFI / Kiril Čachovskij

Об этом он говорил на встрече с членами Европарламента в Брюсселе.

"Это беспрецедентное нападение на судебную систему, верховенство закона и беспристрастность", - заявил Янкявичюс на заседании комитета Европейского парламента по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам.

"Я твёрдо верю, что любые нападки на литовского судью или прокурора - это нападки на ЕС в целом", - добавил он.

Статьи по теме:
Литва просит помощи у депутатов Европарламента в защите судей и прокуроров от России  (89)
Комитет ЕП рассмотрит инициативу Литвы по осуществляемому РФ преследованию судей  (7)

В июле прошлого года Россия объявила, что приступила к расследованию в отношении действий литовских судей и прокуроров, которые участвовали в расследовании дела 13 Января. Москва обвиняет их в незаконном преследовании граждан России.

Бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов и более 60 бывших советских чиновников и офицеров были признаны виновными в преступлениях против человечности и военных преступлениях и приговорены заочно в марте этого года Вильнюсским окружным судом к разным срокам заключения.

В ночь на 13 января 1991 года 14 человек погибли в результате штурма советскими войсками Вильнюсской телебашни и здания Радиотелевизионного комитета.

Советы пытались военной силой свергнуть законное правительство Литвы, которое 11 марта 1990 года провозгласило независимость страны от Советского Союза.

Статьи по теме:

Литва представила в Европарламенте дело о трагических событиях 13 января (76)

Министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс в четверг...

Политика

Министр юстиции Литвы: преследование литовских судей в России - нападение на весь ЕС (12)

Министр юстиции Литвы Элвинас Янкявичюс говорит, что...

Либералы интересуются, как глава Минздрава Литвы продлил лицензию врача (1)

Парламентские представители Движения либералов...

Сквернялис о налогах: компромисс не решает фундаментальных вопросов (2)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис говорит, что...

Жемайтайтис снят с поста вице-спикера Сейма (1)

Лидер партии " Порядок и справедливость " Ремигиюс...

Пярнавас стал полицейским атташе Литвы в Соединенном Королевстве (1)

Генкомиссар литовской полиции Ренатас Пожела во...

TOP новостей

Над парламентом Литвы висит проклятье новых налогов: таких перемен не было и в кризис (123)

Премьер -министр Саулюс Сквернялис надеется, что...

Министр юстиции Литвы: преследование литовских судей в России - нападение на весь ЕС (12)

Министр юстиции Литвы Элвинас Янкявичюс говорит, что...

Что надо знать, чтобы получить компенсацию на покупку автомобиля  заявки подали 32 человека (10)

С начала ноября в Литве можно получить компенсацию на...

Живущий в Литве иранец за нее готов идти воевать: ведь здесь растут мои дети (143)

Шаурма (Kebabai) – такая вывеска висит на фасаде одного из...

Парламент Литвы одобрил предложенный проект налога на недвижимость (22)

Парламент Литвы в первом чтении одобрил предложенный...