Об этом он говорил на встрече с членами Европарламента в Брюсселе.
"Это беспрецедентное нападение на судебную систему, верховенство закона и беспристрастность", - заявил Янкявичюс на заседании комитета Европейского парламента по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам.
"Я твёрдо верю, что любые нападки на литовского судью или прокурора - это нападки на ЕС в целом", - добавил он.
В июле прошлого года Россия объявила, что приступила к расследованию в отношении действий литовских судей и прокуроров, которые участвовали в расследовании дела 13 Января. Москва обвиняет их в незаконном преследовании граждан России.
Бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов и более 60 бывших советских чиновников и офицеров были признаны виновными в преступлениях против человечности и военных преступлениях и приговорены заочно в марте этого года Вильнюсским окружным судом к разным срокам заключения.
В ночь на 13 января 1991 года 14 человек погибли в результате штурма советскими войсками Вильнюсской телебашни и здания Радиотелевизионного комитета.
Советы пытались военной силой свергнуть законное правительство Литвы, которое 11 марта 1990 года провозгласило независимость страны от Советского Союза.
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