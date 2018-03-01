Министр, навлекшая на себя критику президента за неспособность организовать работу, обещает принять решения в понедельник после встречи с премьером Саулюсом Сквернялисом.
"Вчера Министерству юстиции и мне лично были заявлены сомнения на предмет прозрачности деятельности и способности решать проблемы подведомственных органов. Я гарантирую - мы приложим все усилия, чтобы начатая работа и необходимая реорганизация и реформы как в системе исполнения наказаний, так и в других подведомственных министерству учреждениях продолжались", - говорится в распространенном в четверг пресс-релизе М. Вайнюте.
Она говорит, что незамедлительно будет проведена непредвзятая проверка в связи с появившейся в общественном пространстве информацией о давлении, которое испытывают сотрудники министерства, или о препятствовании им в исполнении их обязанностей.
"С такими действиями нельзя мириться и с ними не будут мириться", - подчеркнула министр юстиции.
На пресс-конференции в среду сотрудница Минюста Раса Казенене заявила, что при проведении аудита тюремной системы вице-министр юстиции Раймондас Бакшис оказывал давление на нее и на ее коллегу, чтобы помешать им срочно обратиться в правоохрану в связи с установленными ими нарушениями.
Премьер-министр Саулюс Сквернялис намерен заняться ситуацией с министром юстиции Милдой Вайнюте и вице-министром юстиции Раймондасом Бакшисом после своего возвращения из отпуск на следующей неделе.
"Премьер информирован о ситуации и примет решения после возвращения из отпуска", - передал агентству BNS позицию премьера его пресс-атташе Томас Бержинскас.
Более подробных комментариев премьер, который вернется на работу в понедельник, пока не предоставил.
Президент Даля Грибаускайте в среду заявила, что соответствие министра юстиции М. Вайнюте и вице-министра юстиции Р.Бакшиса занимаемым ими должностям вызывает сомнения.
"Очевидно, что министр не контролирует ситуацию в министерстве и не способна организовать бесперебойную работу", - говорится в комментарии, предоставленном пресс-службой президента агентству BNS.
Президент заявила это после высказываний сотрудницы Минюста Расы Казенене о том, что вице-министр Р. Бакшис мог оказывать давление при проведении аудита тюремной системы.
Советник премьера Скирмантас Малинаускас заявил в программе Литовского радио и ТВ "В центре внимания", что уволится, если Р. Бакшис останется на должности вице-министра: "Если господин Р. Бакшис останется на должности, мне нет никакого смысла говорить о работе советника, которая связана с борьбой против коррупции, тогда я просто уволюсь сам".
Вице-министр Р. Бакшис обвинения.
Ответственность и возможности министра юстиции оставаться на занимаемой должности президент обсудит с премьером С. Сквярнялисом после его возвращения из отпуска.
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