Он сказал BNS, что не видел проекта, однако в самой идее видит "больше положительных, чем отрицательных моментов".
"Мы не видели проекта, но, видимо, парламентарии понимают, что число заключенных в Литве слишком велико; мне кажется, они могли бы принести больше пользы обществу, находясь на свободе, возможно, будучи занятыми на работах, потому что их содержание сегодня обходится государству дорого. Дух проекта можно было бы поддержать, но нам следовало бы подойти тщательно и определиться в правительстве, чтобы это было коллегиальное решение правительства", - сказал Э. Янкявичюс BNS.
Он признал, что зарегистрировавший проект лидер ЛСКЗ не согласовывал инициативу с Минюстом или кабмином.
Министр говорит, что лица, на которых распространялась бы амнистия, не были бы оставлена полностью без контроля - надзор за ними осуществляли бы сотрудники пробационных служб, можно было бы использовать и ножные браслеты.
Э. Янкявичюс также говорит, что, выполняя принятое год назад решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о том, что Литва нарушает право осужденных пожизненно на ожидание выхода на свободу, Минюст до конца августа планирует подготовить изменения в правовые акты.
"После 25 лет заключения, видимо, можно было бы предоставлять возможность пересмотра решения - это делал бы суд или другое ведомство", - объяснил Э. Янкявичюс.
По его словам, такую возможность, в частности предусматривает ратифицированный Литвой Римский статут Международного уголовного суда.
В зарегистрированном на прошлой неделе законопроекте Р. Карбаускис предлагает амнистировать часть осужденных по случаю столетия независимого государства и визита папы римского Франциска. Согласно его проекту закона об амнистии, от наказания были бы освобождены беременные женщины и женщины с несовершеннолетними детьми, получившие сроки до шести лет лишения свободы.
Также предлагается амнистировать осужденных на сроки до трех лет - осужденных в возрасте старше 65 лет, имеющих среднюю или тяжелую степень недуга, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте. Предлагается объявить амнистию с октября, за преступления, совершенные еще до регистрации этого законопроекта - до 1 июля.
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