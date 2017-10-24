Контролируемая государством компания Литовские железные дороги за нарушение была оштрафована Еврокомиссией на почти 28 млн. евро.

В интервью BNS министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис отметил, что Реньге стала символом агрессивного поведения с соседями, поэтому восстановление ж/д пути продемонстрировало бы добрую волю партнерам в Польше и Латвии.

Министр даже предлагает не связывать намерений ЛЖД c планами обжаловать штраф ЕК в суде.

"Можно судиться, но, возможно, стоит обсудить возможность просто восстановить ветку в Реньге, не связывая ее с делом, продемонстрировав добрую волю, как нашим партнерам в Польше, так и в Латвии, что мы просто хотим закончить эту болезненную проблему, которая разрослась до такого уровня. Дело - это дело, а восстановление может и не связываться с ним", - сказал в интервью BNS Р. Масюлис.

Комментируя возможность обжаловать штраф ЕК почти в 28 млн. евро, Р. Масюлис сказал, что решения пока нет, оно будет принято до 18 декабря (последний срок подачи жалобы), после беседы с комиссаром по вопросам конкуренции Магрете Вестагер.

По словам Р. Масюлиса, как Orlen Lietuva , так и латышам нужна ветка в Реньге, однако в реальности в Латвию и после разбора ветки вывозится то же количество грузов.

"Я считаю, что в Латвию можно осуществлять доставку и по существующем путям, но Реньге также имеет и большой символический смысл, как агрессивное поведение ЛЖД, которое может быть смягчено лишь ее восстановлением", - сказал министр.

Руководство литовской ж/д компании ведет переговоры как с Orlen , так и с Латвийскими железными дорогам. Министр намерен также обсудить этот вопрос с латвийским коллегой 15 ноября, когда в Вильнюсе состоится Балтийский совет министров.

"Мы должны найти решение с ними. Нужно уметь переступить через себя, и искать точки соприкосновения, поскольку мы только колотим друг друга, а те, кто хочет дратся, всегда найдут палку. Было бы плохо, если бы мы искали слабости друг в друге. Нужно смотреть в будущее, не в прошлое", - сказал Р. Масюлис.

Комментируя требование ЕК раздробить ЛЖД на отдельные компании с отдельными акционерами, министр напомнил, что Литва, с точки зрения национальной безопасности, находится в ином положении, чем прочие страны Евросоюза.

"Нужно понимать, что Литва обеспечивает транзит в Калининград, который является наиболее милитаризированной зоной в Европе. В интересах не только Литвы, но и Европы, чтобы транзит в эту зону контролировался. (...) И здесь речь идет не о коммерции, а о политике, геополитике. Если отпустить вожжи, я убежден, что попытаются закрепиться в этих перевозках", - сказал министр.

Второго октября Еврокомиссия наказала штрафом в 28 млн. евро ЛЖД за незаконное ограничение конкуренции, когда в 2008 году компания разобрала железнодорожное полотно, которое вело из Мажейкяй до латвийской станции Реньге . Литву также обязали исправить нарушение.