Застрявших за рубежом литовцев министр призвала зарегистрироваться в МИД, а пытающихся возвращаться самостоятельно – учитывать, что ситуация с полётами постоянно меняется.

"Нужно прежде всего зарегистрироваться в МИД, он собирает данные о гражданах Литвы, и решаться это будет комплексно, нужно следить за указаниями МИД", – сказала Р. Тамашунене.

Примерно 2 тыс. граждан информировали диппредставительства, что из-за ограничений они не могут вернуться на родину.

Литовцы, которые из-за коронавируса хотели вернуться домой, застряли на границе Германии и Польши, начиная с полуночи воскресенья, когда Польша закрыла границы для иностранцев из-за коронавируса.

Поздно ночью в понедельник с Польшей было договорено, что она пропустит через погранперход Свецк шесть конвоев с двумя-тремя остановками на питание и заправку горючим. В конвоях могут быть только автобусы и микроавтобусы. Пассажирам легковых машин создана возможность вернуться поездом, а водители с автомобилями будут возвращаться паромом.

МИД Литвы отмечает, что состояние здоровья всех пересекающих границу будет проверяться. На территорию Польшу будут пропущены только лица без чётких симптомов болезни.

Глава МВД сказала, что люди с симптомами должны будут оставаться на месте, об их доставке позаботятся отдельно.