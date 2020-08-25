aA
Список представителей белорусского режима, в отношении которых намечается ввести акции, все еще дополняется, говорит министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене.
Rita Tamašunienė
Rita Tamašunienė
© DELFI / Andrius Ufartas

"Список сейчас дополняется, согласуется. Когда будет представлен окончательный вариант, он будет подписан", - сказала BNS во вторник Р. Тамашунене.

На прошлой неделе список из 32 лиц, в который вошли и президент Александр Лукашенко, и главы силовых структур, был передан на утверждение МВД.

Литовские санкции предполагают запрет на въезд в Литву для этих лиц.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Лукашенко попадает под санкции - ему запрещен въезд в Литву (116)

Литва подготовила список национальных санкций в...

TOP новостей

Инвестировавший в Литве 70 млн. евро датчанин: не надо быть профессором, чтобы понимать - работать за 400 евро никто не будет (5)

Нильс Петер Претцманн, который в 2020 году инвестировал...

День знаний в школах – без массовых праздников: придется соблюдать жесткие рекомендации

День знаний в школах Литвы планируют провести в живую,...

Очевидцы удивлены очередями у вильнюсской больницы: почему они появляются? (29)

В редакцию портала читатели прислали фото огромной...

Тихановская представителям ЕП: мы не меньшинство, теперь мы - большинство (22)

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана...

Asta Skaisgirytė

Советник президента Литвы: как заставить Россию прозрачно расследовать отравление Навального? (174)

Старший советник президента Литвы по вопросам внешней...

|Maža didelių žinių kaina