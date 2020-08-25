"Список сейчас дополняется, согласуется. Когда будет представлен окончательный вариант, он будет подписан", - сказала BNS во вторник Р. Тамашунене.

На прошлой неделе список из 32 лиц, в который вошли и президент Александр Лукашенко, и главы силовых структур, был передан на утверждение МВД.

Литовские санкции предполагают запрет на въезд в Литву для этих лиц.