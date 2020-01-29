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Литва готова доставить своих граждан из Китая, где в последнее время распространяется достаточно опасный коронавирус, сообщила в среду министр внутренних дел Рита Тамашунене.
Rita Tamašunienė
Rita Tamašunienė
© DELFI / Andrius Ufartas

По словам министра, Франция предложила помощь в доставке граждан Литвы, если такая потребность появится.

"Если наши граждане захотят вернуться, или перед ними возникнет угроза, опасность, они будут доставлены", – сказала журналистам министр после заседания правительственной Комиссии по экстремальным ситуациям.

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По ее словам, пока о помощи в возвращении в Литву не просил ни один находящийся в этой стране гражданин Литвы.

МИД Литвы в понедельник рекомендовал гражданам Литвы временно не ездить в Китай, пока не будет обуздано распространение вируса, между тем на пограничных контрольных пунктах и в аэропортах проверяются люди, побывавшие в Китае.

Первый случай заражения вирусом в Европе был подтвержден во вторник в Германии – мужчина заразился от своей коллеги-китайки.

По последним данным, в Китае от коронавируса скончались более 100 человек, он диагностирован у более чем 4,5 тыс. человек.

По данным МИД, два гражданина Литвы зарегистрировали свое местонахождение в китайском городе Ухане, который является очагом коронавируса. В целом, в Китае находятся около 300 граждан Литвы.

В Ухане и ряде других городов центральной китайской провинции Хубэй объявлен карантин.

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