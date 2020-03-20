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Через КПП в Лаздияй на границе Литвы и Польши по-прежнему смогут следовать все транспортные средства – решение Польши об ограничении движения для транспортных средств весом более 7,5 тонны не вступило в силу, сообщает МВД.
Lenkijos pasienyje - patikra dėl koronaviruso
Lenkijos pasienyje - patikra dėl koronaviruso
© Romas Sadauskas – Kvietkevičius

"На КПП Лаздияй-Огродники будут пропускаться все транспортные средства, движение не прекращалось и этой ночью. Мы договорились с министром внутренних дел Польши Мариушем Каминьским, что чтобы обуздать очереди и обеспечить передвижение товаров, сейчас должны полностью действовать два КПП", – сказала для пресс-релиза министр ВД Рита Тамашунене.

Литва и Польша во вторник открыли КПП Лаздияй - Огродники, так как на КПП Калвария -Будзиск выстроились очереди почти 50 км.

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ru.DELFI.lt
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