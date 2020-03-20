"На КПП Лаздияй-Огродники будут пропускаться все транспортные средства, движение не прекращалось и этой ночью. Мы договорились с министром внутренних дел Польши Мариушем Каминьским, что чтобы обуздать очереди и обеспечить передвижение товаров, сейчас должны полностью действовать два КПП", – сказала для пресс-релиза министр ВД Рита Тамашунене.
Литва и Польша во вторник открыли КПП Лаздияй - Огродники, так как на КПП Калвария -Будзиск выстроились очереди почти 50 км.
В четверг очередей уже не было.
Литва и Польши закрыли свои границы для иностранцев, чтобы замедлить распространение коронавируса, но движение товаров не ограничено.
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