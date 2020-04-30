„Из 15 тыс. сотрудников коронавирус выявлен у 7", - в четверг заявила информационной радиостанции Ziniu radijas министр.
Она подчеркнула, что некоторые из них заразились не на службе, а от близких.
Также Р. Тамашунене сообщила, что система МВД обеспечена средствами защиты, у сотрудников нет недостатка в них.
В Литве выявлено 1375 случаев заражения коронавирусом.
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