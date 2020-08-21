"Власти намеренно медлят с диагнозом и отвергают предложения о вывозе Алексея в клинику Германии. Типичный образец отношения Кремля к человеческой жизни. Похоже, что идут попытки замести следы", - написал министр.
Как сообщил в пятницу заместитель главного врача омской больницы, где лечат А. Навального, Анатолий Калиниченко, обнаружить следы каких-либо ядов пока не удалось.
А. Навальный - активный борец с коррупцией, один из известнейших критиков В. Путина - потерял сознание во время рейса из Томска в Москву, самолет был вынужден совешить экстренную посадку.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что с утра А. Навальный ничего не ел, только выпил чай, купленный в аэропорту Томска. Она высказала предположение, что активиста могли отравить.
В настоящее время А. Навальный в коме, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики утверждают, что перелет опасен для его жизни.
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