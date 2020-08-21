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Органы власти намеренно медлят с постановкой диагноза лидеру российской оппозиции Алексею Навальному и не разрешают вывезти его из страны, сообщил в пятницу в своем Twitter министр иностранных дел Линас Линкявичюс.
Linas Linkevičius
Linas Linkevičius
© DELFI / Andrius Ufartas

"Власти намеренно медлят с диагнозом и отвергают предложения о вывозе Алексея в клинику Германии. Типичный образец отношения Кремля к человеческой жизни. Похоже, что идут попытки замести следы", - написал министр.

Как сообщил в пятницу заместитель главного врача омской больницы, где лечат А. Навального, Анатолий Калиниченко, обнаружить следы каких-либо ядов пока не удалось.

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А. Навальный - активный борец с коррупцией, один из известнейших критиков В. Путина - потерял сознание во время рейса из Томска в Москву, самолет был вынужден совешить экстренную посадку.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что с утра А. Навальный ничего не ел, только выпил чай, купленный в аэропорту Томска. Она высказала предположение, что активиста могли отравить.

В настоящее время А. Навальный в коме, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики утверждают, что перелет опасен для его жизни.

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