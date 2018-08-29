В них намечается расширение и соединение Каунасского аэропорта с колеей железной дороги европейского типа Rail Baltica, а в расширение всех трех аэропортов Вильнюсского, Каунасского и Палангского до 2028 года планируется инвестировать около 700 млн евро.
"Финансы свидетельствуют о том, что если эти наши проекты потребуют около 700 млн евро, то строительство нового аэропорта - почти 1,3 млрд евро. (...) Это не означает, что в дальнейшей перспективе Литва не сможет вернуться к этой идее", - сказал Р. Масюлис, представивший во вторник документ на заседании Правительственной комиссии по портфелю стратегических проектов.
Летом прошлого года, когда шла реконструкция взлетно-посадочной полосы Вильнюсского аэропорта, началась дискуссия о строительстве нового аэропорта в Литве. Потенциал этого проекта сейчас исследуют консультанты компании InterVistas Consulting. Это исследование должно быть представлено осенью.
"У Литвы три аэропорта, и все они уже превышают свои мощности, в них нужно инвестировать", - отметил Р. Масюлис.
Министр сообщил, что в Вильнюсском аэропорту планируется реконструировать терминалы прибытия и отбытия, а в Каунасе построить совершенно новый пассажирский терминал и соединить аэропорт с Rail Baltica путем строительства подземной станции. Этот транспортный узел начнет действовать в 2026 году.
"Таким образом, в Каунасе у нас будет аэропорт, построенный согласно всем западным стандартам. Он будет удобен в использовании", - добавил Р. Масюлис.
Он отметил, что Вильнюсский аэропорт не будет соединен с Rail Baltica. В июле-августе прошлого года реконструировалась взлетно-посадочная полоса в столичном аэропорту, а в марте этого года началась реконструкция терминала отбытия.
Прогнозируется, что в этом году три аэропорта обслужат более 6 млн пассажиров, а в прошлом году было обслужено 5,245 млн – не 10% больше, чем в 2016 году.
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