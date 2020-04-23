Министр: в Литве из-за карантина не работают около 200 000 работников

"В данный момент через свои средства, которыми пользуются как работники, так и бизнес, мы видим около 200 тыс. работников, которые распределены по различным мерам и находятся в определенном нерабочем режиме", – сказал Л. Кукурайтис в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Министр утверждает, что 200 тыс. – это большая цифра, однако, по его словам, хорошо то, что сравнительно небольшое число людей обращаются за получением статуса безработного.

"Можно по-разному считать, наемного труда у нас 1,2 млн, более 100 тыс. человек, работающих самостоятельно. И в таком режиме сейчас 200 тыс. Это действительно большое количество людей, но хорошо то, что Служба занятости пока не завалена безработными, хотя и регистрируется небольшой рост безработицы", – сказал министр.

По данным Службы занятости, безработица на минувшей неделе, по сравнению с предыдущей, выросла еще на 0,3 проц. пункта до 11,1%. С начала карантина зарегистрирован рост безработицы в стране почти на 2 проц. пункта.