"Мы должны быть готовы к различным угрозам - как физическим, так и кибернетическим. Сегодня впервые проводим такие широкомасштабные учения, когда участвует весь сектор коммуникаций и транспорта, военные, спецслужбы и полиция", - сказал в среду журналистам Р. Масюлис.

По его словам, если во время учений будут обнаружены бреши безопасности, то их можно будет устранить.

По словам Р. Масюлиса, сегодня кибернетические угрозы реальны, однако важно осознавать и уровень физической безопасности.

"Широкомасштабных диверсий и прочих вещей не было, а взломы кибернетического пространства мы наблюдаем постоянно. Кибернетические угрозы совершенно реальны (...) Сегодня мы хотим оценить и физическую безопасность", - сказал Р. Масюлис.

Он добавил, что подобные учения не будут последними.

Учения Hybrid Wind IoT 2018 являются продолжением учений Gelezines akies zvilgsnis 9/11, состоявшихся в сентябре прошлого года.

Согласно сценарию учений, будет отрабатываться реакция на колонну тяжеловесных машин, двигающихся в направлении Клайпеды, и не соблюдающих направляющие знаки. Также будет получено сообщение о неисправности воздушного борта, перевозящего призывников с основной части России в Калининградскую область, и просящего разрешение приземлиться, кроме того, будет отрабатываться сообщение о заминированном виадуке рядом с Центральным Клайпедским терминалом, а позднее рядом с терминалом сойдет с рельсов вагон с военными грузами.

Кроме того, на железнодорожной станции в Шяштокай с вагоны-платформы скатится транспортируемый военный груз, будут пытаться остановить утечку загрязняющих веществ из него. Также будут имитироваться перебои с поставкой электроэнергии в Клайпеде.

В ходе всех учений будет отработаны имитация отключения связи GSM по всей стране, поэтому коммуникация будет осуществляться без мобильной связи.

В учениях примут участие представители 16 различных ведомств и около 1 тыс. специалистов.

Помимо Lietuvos gelezinkeliai, в них примут участие Клайпедский порт, авиадиспетчерская компания Oro navigacija, компания аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai, Литовский центр радио и телевидения Lietuvos radijo ir televizijos centras, Администрация гражданской авиации, терминал Centrinis Klaipedos terminalas, а также подразделения Aras и литовской армии.