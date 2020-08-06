В школах возможно введение ношения масок, если количество заражений в данном самоуправлении достигнет 16 случаев на 100 тыс. жителей, а переход на дистанционное обучение возможен при 25 случаях на 100 тыс. жителей.

"Если возникают вопросы, покупать ли, гладить ли школьную форму, то ответ положительный – учебный год начнется как обычно в школах. Общеобразовательные и профессиональные школы – 1 сентября, как и вузы, кроме первокурсников", - сообщил во время пресс-конференции А. Монкявичюс.

Студенты первого курса начнут обучение 14 сентября, так как где-то к 10-му завершится прием в вузы.

"Мы предусмотрели два порога, в случае "а", если количество зараженных в данном самоуправлении достигнет 16 случаев на 100 тыс. жителей, и хотя бы 10% из них будут связаны с локализованным очагами, будет обсуждаться вопрос об обязательном ношении масок", - добавил министр.

"Если в конкретном самоуправлении количество заражений достигнет 25 случаев на 100 тыс. жителей, и хотя бы 10% новых случаев будут связаны с локализованным очагами, будет оцениваться возможность перехода на дистанционное обучение в данном самоуправлении, но не во всем самоуправлении, а локально", - сказал А. Монкявичюс.

Он также добавил, что "пока данным критериям не соответствует ни одно самоуправление, и нет оснований считать, что ситуация резко изменится" .