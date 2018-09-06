Министр: три четверти ассигнований Минобороны остается в Литве

"Около 75% всех ассигнований в той или иной форме остаются в Литве", - заявил в четверг министр радиостанции Ziniu radijas.
По его словам, эти ассигнования затрагивают и инфраструктуру и закупки, связанные с обеспечением военных, уплатой налогов и вооружениями или их элементами, закупаемыми у литовских производителей.
Министр отметил, что система Минобороны в данный момент трудоустроила около 19 тыс. человек.
Р. Кароблис отмечает, что оставшиеся 25% ассигнований направляются на приобретение вооружений за границей, однако часть этих средств возвращаются в бюджет Литвы в виде налога на добавленную стоимость.
Сейчас Литва закупает немецкие боевые машины пехоты Boxer, они оснащены башнями израильского производства со скорострельными 30-мм пушками и противотанковыми ракетами Spike LR, а также самоходные немецкие гаубицы и норвежские системы ПРО средней дальности.
В конце этого или в начале следующего года планируется начать переговоры о приобретении американских бронированных внедорожников.
В 2018 году Литва планирует выделить на нужды обороны 873 млн евро. Правительство планирует выделить в этом году на оборону дополнительные средства, чтобы финансирование достигло показателя в 2% от внутреннего валового продукта.
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