Он отметил, что можно добиваться и более амбициозной цели – соглашения о том, что ни одна из Балтийских стран не будет закупать электроэнергию с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, однако следует оценить реалии и предусмотреть худший вариант – если вовсе не будет достигнуто никакого соглашения с Латвией и Эстонией.

"Моя совесть чиста в этом вопросе, у нас есть проект соглашения, который позволяет обеспечить общую позицию Балтийских стран по вопросу импорта электроэнергии из третьих стран. В нем есть все основные положения литовского закона об отказе закупать электроэнергию у Беларуси после запуска БелАЭС", – заявил Вайчюнас BNS во вторник.

По его словам, сначала планировалось добиться того, чтобы электроэнергия из Беларуси не попадала во все страны Балтии, однако такой вариант не был приемлем для Латвии. Поэтому, согласно нынешнему проекту соглашения электроэнергия с БелАЭС не должна попадать через Латвию в Литву.

Вайчюнас утверждает, что сейчас решение зависит от правительства, и он сам открыт к рассмотрению иных предложений.

Министр энергетики заверил, что линии электропередачи (ЛЭП) не будут использоваться для торговли белорусской электроэнергией, как только будет запущена БелАЭС. По его словам, это предусматривается в правовых актах, которые не допускают использование инфраструктуры, включая использование Круонисской гидроаккумуляторной станцией.

"Естественно, что мы находимся в одной синхронной зоне (с Беларусью – BNS) – поэтому до 2025 года физически потоки будут идти, однако суть этого соглашения заключается именно в том, что после запуска БелАЭС из торговой системы исключаются линии, которые связывают Литву и Беларусь", – добавил министр.

Во вторник министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что проект соглашения не отвечает интересам Литвы, и он не считает, что правительство должно его одобрять. По его словам, Балтийские страны должны скоординированно отказаться от закупок электроэнергии с БелАЭС.

Бывший министр энергетики Арвидас Секмокас во вторник заявил, что с запуском БелЭАС Литва запретит торговлю белорусской электроэнергией, однако по сути это не означает, что технически электроэнергия из Островца не будет попадать через Литву в Латвию, а далее на общий рынок ЕС и обратно в Литву.

Вайчюнас считает, что такой сценарий станет реальностью именно в случае, если три Балтийские страны не примут никакого общего решения.