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По поводу посылок и грузов с медицинскими товарами следует заключить общеевропейское соглашение, утверждает министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
Linas Linkevičius
Linas Linkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

"Была видеоконференция с коллегами из стран Северной Европы, Балтии, Германии, обсуждались с поляками в Варшаве, мы всегда подчеркивали, что первенство должно отдаваться пищевым продуктам и медицинскому оборудованию, среди них – и реагентам", – сообщил в пятницу BNS глава литовской дипломатии.

"Мы всегда подчеркивали, что здесь требуется европейское решение, чтобы оно было общеевропейским. Намерения есть, но возникают препятствия", – добавил он.

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Директор лаборатории Национальной центра общественного здоровья Витаутас Зимницкас в пятницу сообщил BNS, что есть перебои с поставками в Литву посылок с реагентами из Китая и Южной Кореи.

По словам Л. Линкявичюса, прилагаются усилия к тому, чтобы посылки поступали в Литву как можно скорее.

"Эти посылки задерживаются, но усилия прилагаются на всех уровнях", – сказал министр иностранных дел.

Он также добавил, что общее европейское решение нужно и по поводу гуманитарного коридора, которым бы граждане могли возвращаться на родину.

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