Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас заявил, что транзит футбольных болельщиков между основной частью России и Калининградской областью через Литву прошел слаженно.
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Я бы сказал, что ситуация прошла слаженно, - заявил министр в четверг журналистам. - Не были начаты досудебные расследования, не было составленных протоколов об административных правонарушениях, либо других нарушениях".

В ночь на четверг специальными поездами через Литву проследовали более полутора тысяч футбольных фанатов, сегодня вечером в Калининграде они будут наблюдать за матчем Чемпионата мира между сборными Англии и Бельгии. В четверг вечером в Калининграде состоятся последние матчи ЧМ в этом городе. Затем болельщики еще должны вернуться на основную территорию РФ.

Ранее, в июне, на стадионе в Калининграде состоялись три матча.

Литовские пограничники, работавшие в июне в усиленном режиме, не впустили 33 человек с паспортами болельщиков, у которых не было Шенгенских виз, либо чьи документы не были в порядке.

По словам Э. Мисюнаса, никаких других инцидентов, связанных с болельщиками в Литве не фиксировалось. Он подчеркнул, что ни один из болельщиков не попросил убежища в Литве.

Были опасения, что некоторые болельщики из бедных стран могут воспользоваться бесплатным проездом по территории России с паспортами болельщиков, чтобы в конечном итоге незаконно попасть на территорию Европейского союза.

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