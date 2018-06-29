"Я бы сказал, что ситуация прошла слаженно, - заявил министр в четверг журналистам. - Не были начаты досудебные расследования, не было составленных протоколов об административных правонарушениях, либо других нарушениях".
В ночь на четверг специальными поездами через Литву проследовали более полутора тысяч футбольных фанатов, сегодня вечером в Калининграде они будут наблюдать за матчем Чемпионата мира между сборными Англии и Бельгии. В четверг вечером в Калининграде состоятся последние матчи ЧМ в этом городе. Затем болельщики еще должны вернуться на основную территорию РФ.
Ранее, в июне, на стадионе в Калининграде состоялись три матча.
Литовские пограничники, работавшие в июне в усиленном режиме, не впустили 33 человек с паспортами болельщиков, у которых не было Шенгенских виз, либо чьи документы не были в порядке.
По словам Э. Мисюнаса, никаких других инцидентов, связанных с болельщиками в Литве не фиксировалось. Он подчеркнул, что ни один из болельщиков не попросил убежища в Литве.
Были опасения, что некоторые болельщики из бедных стран могут воспользоваться бесплатным проездом по территории России с паспортами болельщиков, чтобы в конечном итоге незаконно попасть на территорию Европейского союза.
Глава МИД Литвы надеется, что Трамп продолжит принципиальную позицию по РФ (6)
Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс в...
Лидеры ЕС договорились о миграционной политике и санкциях против Москвы (46)
О достижении компромисса по беженцам утром в пятницу...
Литва рассматривает договор с Германией о возврате беженцев (1)
Литва рассматривает возможность подписания с...
Министр: транзит футбольных болельщиков через Литву прошел слаженно (7)
Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас заявил,...
Сейм Литвы напоминает об оккупации Абхазии и Южной Осетии (29)
В четверг литовский парламент единогласно принял...
TOP новостей
Жизнь с покойным: неясный порядок приводит к разногласиям (8)
Тысячи людей держат у себя дома урны с прахом усопших...
Любимая женщина Оскараса Коршуноваса: когда я приезжаю в Вильнюс, у меня никогда нет обратного билета в Париж (17)
Хотя они вместе творят, путешествуют и просто радуются...
В Каунас доставили памятник, от которого отказался Вильнюс (4)
Памятник Погоня (Витис) Арунаса Сакалаускаса , который...
Министр: транзит футбольных болельщиков через Литву прошел слаженно (7)
Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас заявил,...