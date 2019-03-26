"До сих пор никаких упреков в свой адрес я не слышал, а когда стала назревать ситуация, связанная с Вайткусом, понемногу стали появляться разные упреки, я понимаю, что главное - это увольнение Вайткуса", – сказал в интервью DELFI TV Масюлис.

По его словам, ситуация, связанная с Вайткусом назревала не один месяц.

"Перед выборами я говорил с господином Вайткусом, что не стоит участвовать в выборах с теми компаниями, которые находятся у него в подчинении, как потом можно будет вернуться и контролировать их, если ты их политический друг, партнер, они поддержали партию, с которой ты участвовал в выборах? (…) Это этические стандарты", – сказал Масюлис.

Министр сказал, что перед увольнением говорил с премьером о том, что "складывается нехорошая ситуация".

"Я с господином Вайткусом говорил об этом и сказал: "Арвидас, участвовать в выборах можно, это нормально, но с теми, кого контролируешь? Это то же самое, что я шел бы на выборы с дорожными службами, как мне тогда доверяли бы люди, откуда уверенность в том, что я хорошо контролирую. Такого не может быть", – сказал Масюлис.

Министр рассказал, в чем узрел проблему Вайткуса.

"Господин Вайткус (в клайпедском горсовете) может работать, это не проблема. Беда в том, что в политическом списке есть главы компаний, а он должен объективно оценивать эти компании. Еще – косвенный момент, главы этих компаний поддержали партию, а партия поддержала Вайткуса на выборах. Это косвенная финансовая связь. Более того, один из глав этих компаний в интервью сказал, что он дал деньги на кампанию Вайткуса", – рассказал министр.

По его словам, порт - важная для нацбезопасности компания.

"это одна из важнейших компаний нашего государства – необходимы ясные стандарты морали, отчетности, этические стандарты. Тут другого варианта не может быть", – сказал Масюлис.

Министр сказал, что представил премьер-министру свои объяснения, и намерен дать ответ "крестьянам", если они его пригласят. На критику в свой адрес он реагировал философски.

"Напряжение было до решений, я слышал и видел высказывания главы партии, что с Вайткусом все в порядке. Конечно, это определенное политическое давление. Я его прекрасно понимаю, я не новичок в политике. Но что поделать, такова жизнь, надо выбирать свое решение, а мой выбор - служба государству. Если я вижу, что это действие правильное, я должен так делать. А что делать? Зададут мне перца, уже понемногу получаю, но ничего, это часть работы", – сказал Масюлис.

Он не стал оценивать, что было бы, если бы Саулюс Сквернялис стал президентом.

"Моя работа такая, какая есть, с президентом она не связана. Министры с президентом не работают. Мы работаем с главой правительства", – сказал Масюлис.

Он не стал говорить о том, что будет после выборов.

"Я бы сказал, надо дождаться выборов. Я так глубоко об этом не задумываюсь, у меня есть моя работа. Пока я нужен, я работаю, а если придет другой премьер, и скажет - Масюлис не нужен, что поделаешь, такова жизнь. Не заменимых нет, есть лишь незамененные", – сказал министр.

DELFI напоминает, что Вайткус после увольнения обратился в суд. Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис назвал Вайткуса лучшим директором Клайпедского порта за всю историю порта.