Mинистр транспорта Литвы: весной переведем стрелки часов последний раз

"Пока комиссия (Еврокомиссия – BNS) готова к весне, последний перевод часов будет весной, но еще не приняты окончательные решения, пока мы слышим только заявления руководства комиссии", - сказал министр журналистам в среду.
По его словам, отказ от перевода часов будет обсуждаться на неформальной встрече министров еще в этом году.
Еврокомиссия в сентябре сообщила, что предлагает странам-членам Евросоюза (ЕС) отказаться от перевода часов с 2019 года. Комиссия предлагает членам ЕС самим решить, в каком времени остаться - в летнем или зимнем.
С 2003 года в Литве введен второй часовой пояс с применением летнего времени.
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