Mинистр транспорта Литвы: весной переведем стрелки часов последний раз

"Пока комиссия (Еврокомиссия – BNS) готова к весне, последний перевод часов будет весной, но еще не приняты окончательные решения, пока мы слышим только заявления руководства комиссии", - сказал министр журналистам в среду.

По его словам, отказ от перевода часов будет обсуждаться на неформальной встрече министров еще в этом году.

Еврокомиссия в сентябре сообщила, что предлагает странам-членам Евросоюза (ЕС) отказаться от перевода часов с 2019 года. Комиссия предлагает членам ЕС самим решить, в каком времени остаться - в летнем или зимнем.

С 2003 года в Литве введен второй часовой пояс с применением летнего времени.