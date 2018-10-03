Mинистр транспорта Литвы: весной переведем стрелки часов последний раз

Министр транспорта Литвы Рокас Масюлис говорит, что весной следующего года жители Литвы последний раз переведут стрелки часов. Таким образом Литва останется в летнем времени.
Rokas Masiulis
© DELFI / Domantas Pipas

"Пока комиссия (ЕврокомиссияBNS) готова к весне, последний перевод часов будет весной, но еще не приняты окончательные решения, пока мы слышим только заявления руководства комиссии", - сказал министр журналистам в среду.

По его словам, отказ от перевода часов будет обсуждаться на неформальной встрече министров еще в этом году.

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Еврокомиссия в сентябре сообщила, что предлагает странам-членам Евросоюза (ЕС) отказаться от перевода часов с 2019 года. Комиссия предлагает членам ЕС самим решить, в каком времени остаться - в летнем или зимнем.

С 2003 года в Литве введен второй часовой пояс с применением летнего времени.

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