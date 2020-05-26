"В данный момент готовится план помощи людям старшего возраста. Он очень подробный, разнообразный, вчера мы представили его партнерам, в ближайшее время рассмотрим в правительстве", – сказал министр во вторник в интервью радиостанции LRT.

Он утверждает, что в среду правительство должно рассмотреть предложение о выделении субсидий в случае, если в простой отправляются люди старше 60 лет, которые находятся в группе риска, с тем чтобы защитить их от увольнения.

Советник министра Эгле Самошкайте сказала BNS, что завершается подготовка плана, который кроме субсидий предусматривает рекомендации для работодателей о том, как лучше защитить работников старшего возраста, психологическую помощь и прочие меры.