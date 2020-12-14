"Бюджет Фонда соцстрахования будет сбалансированным, а пенсии будут увеличены настолько, насколько предусмотрено, будут деньги на индексацию, выплаты по болезни тем, кто будет вынужден брать лист о нетрудоспособности, чтобы позаботиться о детях, которые учатся удаленно, все эти вещи обсуждались", – сказала М. Навицкене BNS в понедельник после встречи с премьером Ингридой Шимоните и директором фонда Sodra Юлитой Варанаускене.

Сейм уже решил, что в 2021 году пенсии должны быть увеличены в целом на 9,1%, или на 34 евро до 411 евро. Индексация автоматически повысит пенсии на 7,17% или на 27 евро, а еще на 1,91% – дополнительно, по предложению президента Гитанаса Науседы.

По словам М. Навицкене, пока предполагается, что в 2021 году не придется прибегать к резервным средствам Фонда соцстраха, а дополнительное финансирование на выплаты родителям по уходу за детьми планируется выделить из госбюджета: "Больше никаких препятствий для бюджета фонда Sodra нет".

Глава Фонда соцстрахования Ю. Варанаускене сказала, что во время первой волны коронавируса на выплаты по болезни было потрачено почти 120 млн. евро, столько же потребуется и в следующем году.

Комментируя информацию главы Комитета Сейма по бюджету и финансам Милокаса Маяускаса завившего, что на социальные меры, на смягчение последствий воздействия коронавируса для работников и работодателей, будет выделено около 600 млн евро, М. Навицкене сказала, что порядок компенсации простоев будет уточняться, а о конкретных мерах сообщат в среду.