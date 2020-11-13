По этой причине 13 ноября он не смог принести депутатскую присягу на церемонии в парламенте.

Кукурайтис сказал, что он изолировался, поскольку на этой неделе общался с Риманте Шалашявичюте, у которой диагностировали коронавирус.

"Я в изоляции. Со вчерашнего дня, после того как мне позвонили представители НЦОЗ. Это связано с Шалашявичюте, поскольку во вторник после заседания комитете, мы приехали вручить ей благодарность. Поскольку был физический контакт, прикосновение, мне сказали изолироваться", – сказал министр порталу 15min.lt в пятницу.

Из-за контакта с Шалашявичюте изолировался и министр сельского хозяйства Андрюс Палёнис.