aA
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига утверждает, что ситуация с коронавирусом в соседней Беларуси вызывает беспокойство.
Министр: ситуация с коронавирусом в Беларуси вызывает беспокойство
© Reuters / Scanpix

Министр обратил внимание на речи президента Александра Лукашенко, в которых принижается масштаб кризиса, и сообщается о решении властей не прекращать спортивные мероприятия.

"Сложно оценить, насколько на самом деле эти публичные сообщения или телерепортажи отражают или не отражают реальность, но высказывания белорусского руководителя и снятые изображения, на которых позируют на спортивных мероприятиях, где много людей, и заявляют, что здесь вируса нет, действительно вызывают озабоченность", – заявил А. Верига в среду на пресс-конференции.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

"На карантине": Коронавирус в Беларуси, первая смерть. Или не первая? (34)

31 марта в Витебске в результате пневмонии скончался...

Министр: ситуация с коронавирусом в Беларуси плохая, Литва думает ограничить полёты (30)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...

"Чего ты ходишь по этой улице и тем более работаешь?": Лукашенко прокомментировал смерть пожилого актера (11)

31 марта президент Александр Лукашенко встретился с...

TOP новостей

Премьер Литвы: повышенные зарплаты врачам будут выплачены (9)

Парламент Литвы 31 марта не сумел утвердить порядок...

Жители Литвы массово отзывают поездки, но деньги им туроператоры не возвращают (2)

В редакцию портала Delfi приходят письма читателей,...

По каким причинам в Литве человек не может частным образом провериться на коронавирус? (6)

Вице-министр здравоохранения Литвы Лина Ярушявичене...

Aleksandras Lukašenka

"На карантине": Коронавирус в Беларуси, первая смерть. Или не первая? Обсуждаем из студии Delfi (34)

31 марта в Витебске в результате пневмонии скончался...

Супруги после звонка по номеру горячей линии были запуганы: не знали, стоит ли проходить тестирование (47)

Разговор с волонтером горячей линии (1808) об анализе на...

|Maža didelių žinių kaina