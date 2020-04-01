Министр: ситуация с коронавирусом в Беларуси вызывает беспокойство

Министр обратил внимание на речи президента Александра Лукашенко, в которых принижается масштаб кризиса, и сообщается о решении властей не прекращать спортивные мероприятия.
"Сложно оценить, насколько на самом деле эти публичные сообщения или телерепортажи отражают или не отражают реальность, но высказывания белорусского руководителя и снятые изображения, на которых позируют на спортивных мероприятиях, где много людей, и заявляют, что здесь вируса нет, действительно вызывают озабоченность", – заявил А. Верига в среду на пресс-конференции.
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