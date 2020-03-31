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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс говорит, что ситуация с коронавирусом в Беларуси плохая, поэтому обсуждается возможность полётов из Минска в Вильнюс.
Linas Linkevičius
Linas Linkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

"Ещё и сегодня (имеют место - ред.) регулярные полёты, однако в силу других причин у нас возникает много сомнений, оставить ли их, потому что мы видим, что ситуация с вирусом в Беларуси, видимо, нехорошая, мягко говоря", - сказал министр на заседании парламентского Комитета по иностранным делам (КИД) во вторник.

"Поэтому здесь уже нужно балансировать и в плане возможности возвращения через Минск, и в плане профилактической защиты этой артерии", - сказал он.

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Регулярные рейсы в Вильнюс из Минска всё ещё выполняют самолёты авиакомпании "Белавиа".

Беларусь остаётся единственным государством в регионе, которое из-за пандемии коронавируса не закрыло свои границы.

"Как они управляются с кризисом, это очень странно, и весь мир удивляется", - сказал Л. Линкявичюс.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник сообщил о первой в стране смерти от коронавируса.

По ситуации на понедельник в Беларуси подтверждено 154 случая заражения коронавирусом COVID-19.

ru.DELFI.lt
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