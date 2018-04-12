По его словам, планирующиеся в системе образования изменения будут представлены вместе с другими реформами в понедельник.
"В системе образования мы особенно не сможем расставить все точки и запятые на десять лет вперед, так как мир сейчас вертится очень быстро. Так что система образования должна стать такой, чтобы она очень быстро могла адаптироваться к новым потребностям, чтобы программы обучения адаптировались быстро, чтобы квалификация учителей менялась быстро. И все это мы представим, включая и то, как решать вопрос зарплат", - сказал министр финансов радиостанции Ziniu radijas в четверг.
По его словам, общее финансирование образования в Литве очень велико, однако средства используются не эффективно, потому что система приспособлена к совершенно другой демографической ситуации - когда численность населения значительно больше. Вместе с тем он констатировал, что "зарплаты учителей однозначно слишком низкие".
"Можно посмотреть, что в некоторых районах, в сельских школах всего несколько учеников (...). Политикам следует создавать стимулы для того, чтобы система менялась сама, так как одноразовые решения никогда не приносят долговременного результата. И в понедельник мы точно представим те задачи, которые будут выполнены", - обещал В. Шапока.
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