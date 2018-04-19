

"У меня не было и нет трудовых отношений с хозяйством Софии Маркаускене, я работал как член семьи", - сказал министр в четверг на заседании оппозиционной фракции Союза отечества - Христианских демократов Литвы.

Он подтвердил, что занимается делами хозяйства матери, у него десять лет есть генеральное разрешение на это, однако подчеркнул, что не получает никакой зарплаты.

"Это напоминает стрельбу из пушки по воробьям", - сказал Б. Маркаускас.

Президент Даля Грибаускайте на этой неделе заявила, что министр сельского хозяйства может нарушать Конституцию, работая в хозяйстве матери.

Министр был подвергнут критике после того, как новостной портал 15min.lt сообщил, что его семья пользовалась чужой землей без разрешения владельцев и получала за это выплаты из Евросоюза. Министр сказал, что получил устное согласие владельцев земли.