"У меня не было и нет трудовых отношений с хозяйством Софии Маркаускене, я работал как член семьи", - сказал министр в четверг на заседании оппозиционной фракции Союза отечества - Христианских демократов Литвы.
Он подтвердил, что занимается делами хозяйства матери, у него десять лет есть генеральное разрешение на это, однако подчеркнул, что не получает никакой зарплаты.
"Это напоминает стрельбу из пушки по воробьям", - сказал Б. Маркаускас.
Президент Даля Грибаускайте на этой неделе заявила, что министр сельского хозяйства может нарушать Конституцию, работая в хозяйстве матери.
Министр был подвергнут критике после того, как новостной портал 15min.lt сообщил, что его семья пользовалась чужой землей без разрешения владельцев и получала за это выплаты из Евросоюза. Министр сказал, что получил устное согласие владельцев земли.
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