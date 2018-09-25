По словам Г. Сурплиса, согласно предварительным подсчетам, прогнозируется, что в результате засухи литовские фермеры понесли убытков на сумму 0,5 млрд евро.
"Хотя ЕК и подчеркивает, что засуха является страховым событием, а поэтому (убытки от нее - ред.) не подлежат компенсации, в Литве ситуация такая, что даже если бы фермеры были застрахованы, они не получили бы компенсаций, потому что условия страхования чересчур жесткие", - прокомментировал BNS Г. Сурплис, который участвовал в неформальной встрече министров сельского и рыбного хозяйства стран-членов Евросоюза (ЕС) в Вене.
"Еврокомиссар обещал, что в ближайшее время ЕК отреагирует на это трудное положение", - добавил он.
На встрече была поднята и проблема АЧС - по словам министра, решение ЕК запретить экспорт в радиусе 10 километров в случае, если пало одно животное, чересчур жесткое. Кроме того, из-за этого ограничения свиноводы несут большие убытки.
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