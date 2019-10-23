Министр образования Литвы Альгирдас Монкявичюс признает, что в предложенном правительством проекте бюджета страны на следующий год не полностью реализованы соглашения с профсоюзами по зарплатам учителей.
Algirdas Monkevičius
© DELFI / Andrius Ufartas

В среду на заседании Комитета по вопросам образования и науки Сейма министр также сказал, что так произошло, поскольку правительство решило выделить много средств на социальные нужды.

"Бюджет растет, однако эти акценты сейчас ориентированы на социальную политику", – сказал министр образования, науки и спорта.

"Это не позволяет нам реализовать на 100%, как мы стремились с социальными партнерами, наши задумки по оплате труда педагогов", – добавил он.

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На минувшей неделе один из крупнейших профсоюзов Литвы заявил, что намерен объявить забастовку в связи с планами правительства сократить повышение зарплат педагогов.

По словам председателя Литовского профсоюза образования и науки Эгидиюса Милешинаса, если политики не удовлетворят требования профсоюза по бюджету, то учителя могут не выйти на работу во второй половине ноября.

По мнению профсоюза, представители правительства в подписанном в этом году коллективном договоре обязались дополнительно выделить в следующем году на различные меры почти 118 млн евро, однако в проекте бюджета дополнительно предусмотрены лишь 55,5 тыс. евро.

"Этот бюджет такой, каким он является сейчас, не может нас удовлетворить", – заявил председатель Комитета по образованию и науке, "аграрий" Эугениюс Йовайша.

На этой неделе он зарегистрировал предложение в бюджете следующего года выделить дополнительно более 70 млн евро для того, чтобы договор с профсоюзами был реализован.

В этом году финансирование Министерства образования, науки и спорта составит 1 млрд 237 млн евро, на следующий год его предложено повысить до 1 млрд 280 млн евро. Это финансирование не охватывает университеты, поскольку они самостоятельно управляют ассигнованиями.

Проект бюджета Литвы на следующий год еще должен утвердить Сейм.

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