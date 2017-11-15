"Наше предложение правительству будет такое - восстановить (участок путей - ред.) в Реньге. До 18 декабря мы должны дать ответ Комиссии (ЕК - BNS), как мы поступим в случае штрафа. Так что комплексной частью этого решения и будет восстановление (участка путей - ред.) в Реньге", - сказал министр транспорта Рокас Масюлис на посвященной встрече министров транспорта трех Балтийских стран пресс-конференции в Вильнюсе в среду.
Латвийский министр транспорта Улдис Аугулис выразил надежду, что Литва восстановит разобранный участок путей, однако не сказал конкретно, намерены ли латвийские предприятия предъявить иски ЛЖД по поводу возмещения вероятного ущерба.
"Я действительно надеюсь, что литовская сторона примет во внимание предложения Евросоюза (ЕС) и восстановит недостающую часть железной дороги (...) Латвийские предприниматели оценят свои убытки и что следует делать в таком случае. Мы ничего не можем гарантировать", - сказал латвийский министр на пресс-конференции.
Компания ЛЖД еще некоторое время назад заявила, что намерена восстановить разобранный десять лет назад участок ж/д протяженностью от завода Orlen Lietuva в Реньге и тем самым ликвидировать нарушение, за которое был назначен штраф. Вместе с тем предприятие собиралось обжаловать штраф ЕК, попытавшись его уменьшить и защитить свою репутацию.
Правительство до 18 декабря, когда истекает срок обжалования решения ЕК, должен принять решение, как ликвидировать нарушение.
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