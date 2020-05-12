"(...) Иными словами, мы вернемся к обычному порядку, когда разрешения на полеты будет предоставлять АБЛТ", - сказал министр журналистам в сейме во вторник.
По его словам, это изменение планируется с 15 мая, хотя дата может поменяться.
Министр также сказал, что убытки аэропортов от карантина за три месяца составит 70 млн евро, а к обычному пассажиропотоку они смогут вернуться только в 2023 году.
"По нашим подсчетам, аэропорты, Oro navigacija несут самые большие убытки, эти убытки, если говорить о трехмесячном порядке карантина, составят около 70 млн евро. Достигнуть пассажиропотока 2019 года, о он был около 5 млн (человек), мы сможем только в 2023 году", - сказал Я. Наркевич.
"В этом году пассажиропоток, как планируется, будет 2,3 млн человек, то есть более чем наполовину уменьшится, в следующем году - 3 млн", - сказал Я. Наркевич.
Полеты в Литву были прекращены из-за угрозы коронавируса. Германская авиакомпания Lufthansa с 13 мая возобновляет регулярные рейсы из Вильнюса во Франкфурт.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Министр здравоохранения Литвы: представлено предложение об отмене обязательного ношения масок (12)
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...
Политолог Гирнюс не соблюдает никакие рекомендации Вериги: думаю, это глупости (4)
Несмотря на то, что условия карантина в Литве...
Сквернялис о будущем: возможно, к прежней жизни не вернемся никогда (122)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 12 мая...
Минздрав Литвы предлагает жителям перенести личные праздники (40)
С целью пресечения распространения коронавируса...