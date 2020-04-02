"Если мы сохраним определенную стабильность, то сможем открыть постепенно эти ворота, чтобы наши жители могли получить доступ к услугам", – заявил министр на пресс-конференции в четверг.
"Пока нельзя говорить о сокращении конкретных ограничений, поскольку есть рост, но мы должны готовиться к тому, как мы будем выходить из этой карантинной ситуации, при каких обстоятельствах жителей можно было бы выпускать, оживлять определенные пункты продажи, возможно учреждения общественного питания при установлении определенных условий", – сказал А. Верига.
Министр утверждает, что решения будут приниматься только после консультаций с инфекционистами и эпидемиологами, чтобы по причине смягчения мер не начался внезапный рост числа случаев коронавируса.
Он сказал, что с целью сокращения рисков и, следуя примеру других стран, нужно будет обязательно проверять температуру тела людей, обязать их носить защитные маски и перчатки, регистрировать мобильные приложения, чтобы можно было отслеживать контакты в случае заражения.
Карантин в Литве введен до 13 апреля. На время карантина закрыты большинство магазинов, кафе, баров, ресторанов, однако разрешается приготовление еды на вынос.
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