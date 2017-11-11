Министр не стал комментировать BNS результаты встречи с ответственной за конкуренцию еврокомиссаром Маргрет Вестагер и сказал, что решение правительства будет принято до середины декабря.
"Эта встреча была важной накануне принятия решения, как поступить в этом случае, когда Литве назначен штраф. Мы обсудили различные опции, как можно было бы нам поступить в этом случае. После возвращения с ЛЖД мы продолжим шлифовать нашу позицию, решения, и представим из правительству. Поскольку вопрос юридический, комментировать детали на этом этапе мы не можем", - сказал Р. Масюлис BNS по телефону из Брюсселя.
Ранее он говорил, что беседа с М. Вестагер важна для формулирования Министерством транспорта предложений правительству. В пятницу министр сказал, что они не станут спешить с внесением предложения, потому что до 18 декабря есть время.
Р. Масюлис некоторое время назад говорил о возможности обжаловать решение ЕК в суде Евросоюза (ЕС) и о возможности восстановления участка путей в Реньге, а теперь не стал конкретизировать возможные шаги правительства.
"Наверное, трудно ожидать неожиданностей", - добавил министр транспорта.
Правительство Литвы до 18 декабря, когда истекает срок обжалования решения ЕК, должно принять решение, как устранить нарушение.
Министр после беседы с еврокомиссаром не комментирует будущие решения по ЛЖД
Министр транспорта Литвы Рокас Масюлис пока не...
Белорусские оппозиционеры в Вильнюсе критикуют решение ЕС пригласить Лукашенко в Брюссель (6)
Представители белорусской оппозиции скептически...
В Литве планируют создать реестр сексуальных преступников (8)
С целью защитить детей в сейме Литвы рассматривается...
Возвращение Успасских: политик подтвердил участие в выборах председателя Партии труда (8)
Основатель Партии труда, который в последние годы не...
Сейм Литвы может узаконить медикаменты с содержанием конопли (24)
В четверг в литовский Сейм планируется внести...
TOP новостей
Литва отправила домой фиктивных иностранных предпринимателей (8)
Департамент миграции (ДМ) Литвы в пятницу сообщил, что...
Прокуратура Литвы: высказывания Ванагайте о командире партизан не являются преступлением (6)
Генеральная прокуратура Литвы в пятницу объявила, что...
Издательство Alma littera о решении изъять книги Ванагайте не сожалеет и пойдет дальше (147)
Несмотря на бурную реакцию на международной арене,...
Предприниматели: если увеличат акциз на дизельное топливо, его будут покупать в Польше (44)
Литовские организации перевозчиков письменно...
Белорусские оппозиционеры в Вильнюсе критикуют решение ЕС пригласить Лукашенко в Брюссель (6)
Представители белорусской оппозиции скептически...