Министр после беседы с еврокомиссаром не комментирует будущие решения по ЛЖД

Министр не стал комментировать BNS результаты встречи с ответственной за конкуренцию еврокомиссаром Маргрет Вестагер и сказал, что решение правительства будет принято до середины декабря.

"Эта встреча была важной накануне принятия решения, как поступить в этом случае, когда Литве назначен штраф. Мы обсудили различные опции, как можно было бы нам поступить в этом случае. После возвращения с ЛЖД мы продолжим шлифовать нашу позицию, решения, и представим из правительству. Поскольку вопрос юридический, комментировать детали на этом этапе мы не можем", - сказал Р. Масюлис BNS по телефону из Брюсселя.

Ранее он говорил, что беседа с М. Вестагер важна для формулирования Министерством транспорта предложений правительству. В пятницу министр сказал, что они не станут спешить с внесением предложения, потому что до 18 декабря есть время.

Р. Масюлис некоторое время назад говорил о возможности обжаловать решение ЕК в суде Евросоюза (ЕС) и о возможности восстановления участка путей в Реньге, а теперь не стал конкретизировать возможные шаги правительства.

"Наверное, трудно ожидать неожиданностей", - добавил министр транспорта.

Правительство Литвы до 18 декабря, когда истекает срок обжалования решения ЕК, должно принять решение, как устранить нарушение.