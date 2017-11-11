Министр после беседы с еврокомиссаром не комментирует будущие решения по ЛЖД

Министр транспорта Литвы Рокас Масюлис пока не комментирует, какое решение примет правительство, чтобы исправить установленное Еврокомиссией (ЕК) нарушение конкуренции государственной железнодорожной компанией "Литовские железные дороги", которая в 2008 году разобрала участок ж/д путей в латвийскую Реньге, за что ЕК назначила ей штраф на сумму почти 28 млн. евро.
Rokas Masiūlis
© DELFI / Kiril Čachovskij

Министр не стал комментировать BNS результаты встречи с ответственной за конкуренцию еврокомиссаром Маргрет Вестагер и сказал, что решение правительства будет принято до середины декабря.

"Эта встреча была важной накануне принятия решения, как поступить в этом случае, когда Литве назначен штраф. Мы обсудили различные опции, как можно было бы нам поступить в этом случае. После возвращения с ЛЖД мы продолжим шлифовать нашу позицию, решения, и представим из правительству. Поскольку вопрос юридический, комментировать детали на этом этапе мы не можем", - сказал Р. Масюлис BNS по телефону из Брюсселя.

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Ранее он говорил, что беседа с М. Вестагер важна для формулирования Министерством транспорта предложений правительству. В пятницу министр сказал, что они не станут спешить с внесением предложения, потому что до 18 декабря есть время.

Р. Масюлис некоторое время назад говорил о возможности обжаловать решение ЕК в суде Евросоюза (ЕС) и о возможности восстановления участка путей в Реньге, а теперь не стал конкретизировать возможные шаги правительства.

"Наверное, трудно ожидать неожиданностей", - добавил министр транспорта.

Правительство Литвы до 18 декабря, когда истекает срок обжалования решения ЕК, должно принять решение, как устранить нарушение.

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