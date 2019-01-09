"Сейчас Минсельхоз действует в помещениях в 2,5 раза больших, чем ему требуется по количеству работников. После переселения мы сэкономим на том, что министерство будет более гибким, мобильным, (...) будем экономить по 200 тыс. евро в год. На переселение планируем потратить 1,13 млн евро", – сообщил во вторник Г. Сурплис на пресс-конференции.

Он утверждает, что в новые помещения будут переселены 280 работников министерства, Национального платежного агентства, Национальной земельной службы.

После проведения социально-экономического анализа переноса министерства в Каунас выяснилось, что ведомству потребуются помещения, которые будут в 2,5 раза меньше столичных. Сейчас оно использует помещения площадью 9,1 тыс. кв. метров, в Каунасе потребуются помещения площадью 3,9 тыс. кв. метров.

Планируется, что Минсельхоз и подчиненные ему учреждения будут перенесены в Каунас и начнут работать уже в следующем году. Министерство надеется, что это улучшить сообщение между Вильнюсом и Каунасом, предоставит больше возможностей для развития региона, более эффективно будут использоваться помещения, что позволит экономить государственные средства.

Планируется, что в конце марта в Каунасе начнет действовать "зеркальное" министерство с несколькими десятками работников. До декабря 2019 года должны быть реализованы процедуры публичных закупок, найдены, арендованы и подготовлены к работе помещения. Окончательно министерство должно обосноваться в Каунасе в первом квартале 2020 года.