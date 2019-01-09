"Сейчас Минсельхоз действует в помещениях в 2,5 раза больших, чем ему требуется по количеству работников. После переселения мы сэкономим на том, что министерство будет более гибким, мобильным, (...) будем экономить по 200 тыс. евро в год. На переселение планируем потратить 1,13 млн евро", – сообщил во вторник Г. Сурплис на пресс-конференции.
Он утверждает, что в новые помещения будут переселены 280 работников министерства, Национального платежного агентства, Национальной земельной службы.
После проведения социально-экономического анализа переноса министерства в Каунас выяснилось, что ведомству потребуются помещения, которые будут в 2,5 раза меньше столичных. Сейчас оно использует помещения площадью 9,1 тыс. кв. метров, в Каунасе потребуются помещения площадью 3,9 тыс. кв. метров.
Планируется, что Минсельхоз и подчиненные ему учреждения будут перенесены в Каунас и начнут работать уже в следующем году. Министерство надеется, что это улучшить сообщение между Вильнюсом и Каунасом, предоставит больше возможностей для развития региона, более эффективно будут использоваться помещения, что позволит экономить государственные средства.
Планируется, что в конце марта в Каунасе начнет действовать "зеркальное" министерство с несколькими десятками работников. До декабря 2019 года должны быть реализованы процедуры публичных закупок, найдены, арендованы и подготовлены к работе помещения. Окончательно министерство должно обосноваться в Каунасе в первом квартале 2020 года.
Глава МИД Литвы обсудил с канадской коллегой помощь Украине
Во вторник министр иностранных дел Литвы Линас...
Заявления экс-мэра Вильнюса в суде по делу о политкоррупции связывают с выборами
Свидетельства опрошенного по делу о политической...
Николай Статкевич: у белорусов 500-летняя партизанская традиция, второго Крыма здесь не будет (68)
Белорусы смотрят на мир глазами российского...
Министр: перенос Минсельхоза в Каунас обойдется почти в 1,13 млн евро (4)
Министерство сельского хозяйства Литвы подсчитало,...
Политолог: Россия сигнализирует Литве и Беларуси по поводу транзита газа (115)
Открывая плавучий терминал сжиженного природного газа...
TOP новостей
Пенсионное накопление: что надо сделать для принятия решения (8)
Каждый человек индивидуально должен решать,...
Надежда Литвы – Китай, только нет гарантии, что не будет как с Россией (55)
Несмотря на то, что из Литвы экспортируют немало...
Заявления экс-мэра Вильнюса в суде по делу о политкоррупции связывают с выборами
Свидетельства опрошенного по делу о политической...
Николай Статкевич: у белорусов 500-летняя партизанская традиция, второго Крыма здесь не будет (68)
Белорусы смотрят на мир глазами российского...
Regitra объявила новые номера - водителям стоит поспешить (6)
9 января Regitra сообщила список номеров, которые...