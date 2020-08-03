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Учебный год планируется начать как обычно, но с соблюдением более строгих мер безопасности, заявил министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс.
Algirdas Monkevičius
Algirdas Monkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

"Мой прогноз и основной сценарий, что учебный год начнется как обычно, но с соблюдением мер безопасности", - в понедельник сообщил журналистам А. Монкявичюс.

По словам министра, дистанционное обучение может применяться частично, в старших классах, а дошкольное и начальное образование должно быть контактным. Детей младшего возраста нельзя оставлять дома одних, поэтому для них должны быть созданы условия для обучения в дошкольных учреждениях и в начальных классах. Дистанционное обучение может иметь место в старших классах, но необходим творческий подход, а начало года, по мнению министра, будет обычным.

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Министр добавил, что более широко о подготовке к приближающемуся учебному году он расскажет в четверг.

Начало учебного года в общеобразовательных и профессиональных школах намечено на 1 сентября. Студентам первого курса университетов и коллегий рекомендовано начать учебу позже, так как из-за коронавируса в этом году позже прошли школьные экзамены, также позже - в конце августа - завершится примем в вузы.

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