Во встрече также будет участвовать президент Литовской федерации по футболу Томас Данилявичюс и генсекретарь Эдгарас Станкявичюс.
Чемпионат мира по мини-футболу в Литве состоится с 12 сентября по 4 октября в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде.
Это первый турнир такого ранга в Литве.
В чемпионате примут участие 24 команды со всех континентов, семь сборных европейских стран, включая хозяйку - Литву.
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