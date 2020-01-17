Министр образования Литвы Альгирдас Монкявичюс в пятницу встретится руководителем по вопросам турниров Международной футбольной ассоциации (FIFA) Хаимом Ярзой, чтобы обсудить готовность страны к Чемпионату мира по мини-футболу.
Algirdas Monkevičius
© DELFI / Josvydas Elinskas

Во встрече также будет участвовать президент Литовской федерации по футболу Томас Данилявичюс и генсекретарь Эдгарас Станкявичюс.

Чемпионат мира по мини-футболу в Литве состоится с 12 сентября по 4 октября в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде.

Это первый турнир такого ранга в Литве.

В чемпионате примут участие 24 команды со всех континентов, семь сборных европейских стран, включая хозяйку - Литву.

Статьи по теме:

ФИФА хочет пересмотреть правило определения офсайда

Международная федерация футбола ( ФИФА ) рассматривает...

Очарованный португальцами Науседа питает надежды по поводу будущего футбола в Литве (9)

Президент Литвы Гитанас Науседа уже давно знал, что...

Министр образования Литвы обсудит с представителем FIFA подготовку к чемпионату (2)

Министр образования Литвы Альгирдас Монкявичюс в...

Науседа обещает и далее на высшем уровне поднимать проблему БелАЭС (14)

Президент Литвы Гитанас Науседа обещает и далее на...

Президент Литвы о Холокосте: мы можем лишь представлять, сколько поколений лишились (34)

В четверг, находясь в Саду памяти литваков (евреев...

Президент: Савицкас – не единственный кандидат в министры экономики

Советник премьера Саулюса Сквернялиса Лукас Савицкас...

Литва и Польша надеются на перемены в России независимо от смены власти (26)

В четверг министры иностранных дел Литвы и Польши...

TOP новостей

Рана на теле Литвы: родители сутками не замечают исчезновения детей, не помнят их имен (38)

По данным Министерства внутренних дел (МВД) Литвы,...

Минобороны Литвы о призывнике из ЛГБТ-сообщества: если в документах - мужчина, исключений нет (34)

Портал DELFI накануне сообщал, что в списке призывников на...

Подозреваемые в деле Grigeo Klaipėda - бывший директор и двое работников

Прокуратура расширяет расследование, связанное со...

За шпионаж в пользу России клайпедчанин остается осужденным на 7 лет заключения (32)

В пятницу Литовский апелляционный суд (ЛАС) оставил в...

Вильнюсцы обеспокоены: уникальный район хотят превратить в "муравейник" (8)

Жверинас – один из самых привлекательных районов...