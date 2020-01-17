Во встрече также будет участвовать президент Литовской федерации по футболу Томас Данилявичюс и генсекретарь Эдгарас Станкявичюс.

Чемпионат мира по мини-футболу в Литве состоится с 12 сентября по 4 октября в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде.

Это первый турнир такого ранга в Литве.

В чемпионате примут участие 24 команды со всех континентов, семь сборных европейских стран, включая хозяйку - Литву.