Министр образования и науки Литвы Альгирдас Монкявичюс говорит, что будет делать все, чтобы учителя не бастовали, а требования профсоюзов были выполнены.
Algirdas Monkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

"Аргументированно дискутируя в Сейме, думая об источниках, мы хотим провести в жизнь этот предусмотренный в договоре объем. Ну и я сделаю все, чтобы у нас был этот результат", – сказал министр.

Он убежден, что дополнительные деньги еще можно изыскать из внутренних резервов, оптимизируя сеть школ.

Во встрече с министром участвовали представители обещающего забастовку Литовского профсоюза работников образования и науки (ЛПОН), а также профсоюза работников образования и науки "Солидарность", Литовского объединения профсоюзов высших школ, Литовского профсоюза Sandrauga и Литовского профсоюза руководителей образовательных учреждений.

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"Если из уверений – то министр сказал, что будет драться, как лев, чтобы эти соглашения, то есть 117 млн евро, появились в бюджете следующего года. Если не появится то, о чем договорено, то забастовка будет. Мы работаем совместно и с профсоюзом руководителей образовательных учреждений. Он тоже готов начать забастовку", – сказал глава ЛПОН Эгидиюс Миляшинас.

Профсоюзы требуют, чтобы в бюджете следующего года было отражено подписанное два года назад с министерством соглашение о дополнительных 117 млн евро на зарплаты работников системы образования.

Сейчас в проекте бюджета на следующий год на это предусмотрено чуть более 55 млн евро – из-за этого возглавляемый Э. Миляшинасом профсоюз и другие организации планируют устроить забастовку учителей.

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