Министр образования допускает, что в июне можно будет вернуться в школы

„Весьма вероятно, что в июня мы сможем вернуться в школы“, – заявил в среду на заседании Комитета сейма по вопросам образования и науки Альгирдас Монкявичюс.
Такой прогноз, по словам министра, основан на научных расчетах.
Министр заявил, что в июне большинство школьников уже завершат учебу, однако школы смогут организовать неформальное обучение.
Министр заявил, что сейчас разрабатываются рекомендации школам, как работать после карантина. Люди из группы риска не должны иметь контактов, таких среди педагогов приблизительно пятая часть.
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