"Мы не можем позволить так поступать с воздушным пространством. Наши права следует уважать и входить без разрешения в наше воздушное пространство нельзя", - сказал министр в понедельник BNS. Он сказал, что полет военно-транспортных самолетов "Ил-76" в минувшую субботу над Балтийским морем может быть связан с проходящими в России и Беларуси военными учениями "Запад", потому что самолеты могли перевозить необходимое для учений оборудование или военных. Статьи по теме: МИД: российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Литвы "Определенные ошибки - с учетом числа и высокой интенсивности передвижения военных - могут быть. Не следует исключать, что это была ошибка, (...) однако также не следует исключать, что так могли проверять нашу бдительность", - сказал Р. Кароблис. Официальные представители Литвы в понедельник объявили, что два российских военно-транспортных самолета на прошлой неделе нарушили воздушное пространство Литвы, когда шесть военно-транспортных "Ил-76" летели с основной части России в Калининградскую область. Два из них отклонились от плана полета и в 22.50 и в 23.10 вошли в воздушное пространство Литвы над территориальными водами. В нем российские самолеты пробыли около 2 минут, пока не ушли в Калининградскую область. Министр обороны сказал, что воздушное пространство Литвы было нарушено в районе Куршской косы. По словам министра, летевшие над Балтикой шесть "Ил-76" не сопровождались истребителями НАТО, потому что они шли в соответствии с предоставленным заранее планом, поддерживали связь, у них были включены транспондеры, а отреагировать на нарушение границы истребители США не успели. В конце августа США разместили в Литве семь истребителей, хотя обычно миссия воздушной полиции НАТО из Шяуляй осуществляется на четырех истребителях. Еще четыре бельгийских истребителя сейчас дислоцированы в Эстонии.











1 Поделились

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.