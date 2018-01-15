"Мы считаем, что если что-то случилось в нашей части Европы, то мы все были бы тем или иным образом в это вовлечены. Поэтому мы должны готовиться к ситуациям, когда нам понадобятся взаимодействие, близкие контакты и возможность действовать сообща", - сказал в интервью BNS министр.

Аналитики утверждают, что именно действия России побудили шведов более позитивно думать о членстве в НАТО, хотя политики страны пока не инициируют обсуждение этого вопроса.

П.Хультквист утверждает, что, невзирая на то, что Швеция не входит в НАТО, сотрудничество с соседними странами необходимо, так как оно позволяет ещё больше увеличить мощность национальных сил.

"Если рассматривать с перспективы военного неприсоединения, это можно сделать. Но свою военную доктрину мы не меняем", - подчеркнул министр.

На вопрос о том, предоставит ли Швеция военную помощь Литве в случае кризиса, он сказал, что не желает спекулировать сценариями, которых может быть множество.

"Но самое главное - дискутировать, что Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Швеция, все эти страны могут сообща сделать в этой области. Что мы можем сделать, так это готовиться к тому, чтобы могли справиться с кризисом сообща, но тем самым мы подняли бы планку вверх для того, чтобы кризисный сценарий не мог состояться", - отметил П.Хультквист.