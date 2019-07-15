Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис в понедельник предложил назначить генерал-майора Вальдемараса Рупшиса главнокомандующим Вооруженными силами (ВС) страны.
Valdemaras Rupšys
© DELFI / Kiril Čachovskij

Представить кандидатуру этого 52-летнего командующего Сухопутными силами Cейму должен будет президент Гитанас Науседа.

Если парламент одобрит кандидатуру В. Рупшиса, то он сменит на посту главнокомандующего ВС завершающего срок полномочий генерал-лейтенанта Йонаса Витаутаса Жукаса, который упоминается в качестве кандидата на должность советника Г. Науседы по вопросам национальной безопасности.

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"Генерал-майор отличается безупречной репутацией, а продемонстрированные во время долголетней службы профессионализм, патриотизм и преданность воинской службе позволили ему приобрести авторитет в армии Литвы и в международном военном сообществе", – сказал Р. Кароблис для пресс-релиза.

Службу в системе обороны В. Рупшис начал в 1990 году. Спустя два года он стал командиром Шяуляйского мотодесантного взвода бригады Полевых войск Литвы, потом командовал ротой.

В 1996 году офицер был назначен заместителем командира Каунасского батальона им. князя Вайдотаса, позже стал начальником Отдела операций штаба батальона.

В 2001 году В. Рупшис служил заместителем командира в Мотопехотном батальона им. Великого князя Литовского Кестутиса, а потом был назначен командиром этого подразделения и занимал эту должность до 2005 года.

Еще год спустя В. Рупшис был назначен на службу в Литовскую военную академию (ЛВА), а потом в результате ротации был переведен в Департамент персонала и социальной защиты Министерства обороны.

В 2011 году офицер был произведен в полковники и стал командовать Механизированной пехотной бригадой Gelezinis Vilkas ("Железный волк").

С сентября 2013 года В. Рупшис назначен на должность директора Департамента персонала Минобороны, а еще год спустя он стал помощником главнокомандующего Й. В. Жукаса.

Командующим Сухопутными войсками В. Рупшис назначен в 2016 году, ему было присвоено звание бригадного генерала. Спустя два года он был произведен в генерал-майоры.

В. Рупшис закончил ЛВА, Балтийский оборонный колледж в Эстонии, Колледж сухопутных войск в США.

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