Министр сказал BNS, что Литва будет пристально следить за тем, какие действия последуют после заявления Александра Лукашенко о переброске военных подразделений поближе к литовско-польской границе.

"Кризис в Беларуси политический, и любые заявления белорусских властей о вмешательстве зарубежных стран или об исходящей от них угрозе представляют собой попытку поиска виновных и оправдания своих действий в глазах жителей Беларуси и международного сообщества", - сказал министр BNS в воскресенье.

"Относительно переброски дополнительных вооруженных сил в Гродно мы пока услышали только заявление; мы будем пристально следить, какими будут действия", - сказал он.

Р. Кароблис подчеркнул, что "Литва уже шестнадцать лет является членом НАТО, международные учения на нашей территории проходят много лет, в этом году они тоже проходят в обычном плановом режиме".

"Все учения и любое размещение зарубежных сил в Литве (проводятся) в целях сдерживания и обороны. Литва не представляет военной угрозы для Беларуси", - сказал министр.

На фоне продолжающихся в Беларуси массовых протестов против фальсификации выборов и насилия милиции А. Лукашенко в субботу заявил, что у него вызывают обеспокоенность военные учения НАТО в Литве и Польше. Он сообщил, что распорядился перебросить бригады ВДВ из Витебска в Гродно.

Белорусская оппозиция в Минске проводит в воскресенье огромную демонстрацию против правления А. Лукашенко.