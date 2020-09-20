"Наша позиция по-прежнему заключается в том, что не следует поддаваться провокациям, мы не считаем, что нужно реагировать специфически, что есть какие-то угрозы территориальной целостности или суверенитету", – сказал BNS министр в пятницу.

"Литовская армия с союзниками продолжает свою обычную деятельность, мы не думаем, что мы должны сделать свои графики, невзирая на те вызовы, которые исходят от лидера соседней страны", – добавил Р. Кароблис.

Речи А. Лукашенко о возможной войне и закрытии границ министр назвал попыткой решить внутренние проблемы, искусственным поиском внешних врагов.

"Продолжается та же риторика, якобы Беларусь и господина Лукашенко окружают враги. Это классическая модель тоталитарных лидеров – если есть внутренние проблемы, то нужно искать врагов извне", – сказал Р. Кароблис.

Он утверждает, что Литва по рабочим каналам информировала Министерство обороны Беларуси о проводимых в Литве военных учениях, в самой Беларуси, рядом с границами Литвы, в последнее время военная активность снизилась.

Р. Кароблис утверждает, что в длительной перспективе беспокойство вызывает углубление военной интеграции России и Беларуси. По словам министра, появление российских манёвренных сил (полевой армии) в Беларуси, по сути, изменит ситуацию, на которую должно будет реагировать НАТО.

"Вопрос в том, какую цену господин Лукашенко заплатит за поддержку России. Мы слышали об ускоренном создании союзного государства. Важно, какими будут последствия в военном смысле", – сказал глава Минобороны.

"Ситуация будет отличаться, если возникнут манёвренные силы России в Беларуси. Реагирование на это было бы вызовом и для нас, и для Польши, и для всего НАТО с точки зрения планирования и в прочих аспектах", – отметил Р. Кароблис.

По словам министра, нет конкретных признаков дислокации российской армии в Беларуси, но заявления о совместной "охране союзной границы" - это новые сигналы, поэтому следует стремиться следить за тем, какие действия последуют за этим.