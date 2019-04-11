На несколько емейлов в службе президента, правительства и парламента Литвы пришло ложное сообщение о том, что министр обороны Литвы Раймундас Кароблис взял взятку, об этом 11 апреля сообщило Минобороны Литвы.
Raimundas Karoblis
© DELFI / Andrius Ufartas

Адресант представился работником Минобороны Литвы, кроме того, в письме, как предполагают, были ссылки на сайты, распространяющие вирусы.

В письме рассказано о том, будто бы во время аудита в МО выяснился вероятный случай коррупции.

Сообщается, что во время закупки вооружения Кароблис получил взятку в размере 586 000 евро, а доказательства этого якобы есть в одном из действующих в Литве банков.

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Национальный центр кибербезопасности начал расследование инцидента и предупреждает, что полученные письма не стоит распространять и переходить по имеющимся в письме ссылкам.

Директор центра Ритис Райнис сказал, что это типичная кибератака, организованная методом социальной инженерии, в ходе которого подделывают адрес отправителя, готовят убедительный текст с целью обмануть или ввести в заблуждение.

"Инцидент еще раз показал, что в век технологий мы живем в условиях кибервойны. Я даже не сомневаюсь, что реальная цель людей, которые организовали атаку - дискредитация не только меня как политика, но и всей системы обороны, снижение доверия общества и поддержки армии", – цитируются в сообщении словам Кароблиса.

По словам министерства, аналогичный случай произошел в январе 2018 года, когда взломали портал tv3.lt и высшим должностным лицам разослали письмо с фейковой информацией о Кароблисе.

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