Министр обороны Литвы: сколько нужно будет, столько и будем работать

"Я продолжаю, как видите, делать свою работу, и сколько нужно будет, столько и я, и я моя команда будем работать", – сказал BNS Р. Кароблис, отвечая на вопрос, как он оценивает свои возможности остаться на должности министра.
Подписавшие в пятницу соглашение о правящей коалиции четыре партии договорились, что за оборонную сферу будут отвечать представители партии "Порядок и справедливость", они делегируют своего кандидата в министры обороны.
Оппозиция выразила обеспокоенность, что министерство окажется в ведении партии, которая находится под судом, но Р. Кароблис воздерживается от комментариев на эту тему.
"Не в моей компетенции решать, это решают те, кто формирует коалицию, решает и премьер, решает и президент, решают и другие политики", – сказал он.
По словам министра, сейчас главная задача его и его команды – провести в жизнь запланированные реформы и продолжать начатую работу.
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