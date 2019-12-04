Министр утверждает, что пока не ясно, будет ли найден компромисс на начавшемся во вторник в Лондоне двухдневном саммите НАТО.
"Раньше или позже, на этой встрече или после нее, мы, несомненно, найдем решения. Мы видим прогресс", – заявил во вторник вечером Р. Кароблис на организованной в Лондоне конференции о будущем альянса.
Отвечая на вопрос BNS, министр подчеркнул, что у НАТО есть планы обороны Балтийских стран, однако они были пересмотрены с целью повышения детальности.
Турция - единственная из союзников по НАТО отказывается утверждать План обороны Балтийских государств, пока не будет заключено соглашение об утверждении подобного плана для Турции.
В нем больше всего споров вызывают называемые Турцией террористическими группировками отряды курдских бойцов, которые на Западе считаются группировкой борьбы с террористической организацией "Исламское государство" (ИГИЛ).
Р. Кароблис подчеркнул, что позиции стран НАТО расходятся не в первый раз, однако он не сомневается в том, что сейчас, как и раньше, удастся прийти к компромиссу.
"НАТО – это альянс 29 государств, их национальные позиции иногда расходятся. Красота альянса скрывается в способности находить решения. Я не сомневаюсь, что и в этом вопросе, раньше или позже, мы найдем решение", – заявил Р. Кароблис на конференции NATO Engages: Innovating the Alliance.
Во время дискуссии Р. Кароблис подчеркнул, что для Литвы, желающей защититься от "экзистенциальной угрозы России", кроме детального планирования также требуются больше учений и мощностей ПРО.
"Для Литвы Россия сейчас предоставляет единственную внешнюю экзистенциальную угрозу. Если страна не уважает международные обязательства, суверенитет других стран, территориальную целостность – это реальная угроза", – сказал Р. Кароблис.
Министр сказал, что не может согласиться с предложением президента Франции Эммануэля Макрона сконцентрировать внимание не на России, а на борьбе с терроризмом – Р. Кароблис считает, что НАТО должны заботить все угрозы.
"Мы должны заниматься всеми сферами, где НАТО видит угрозы – это Россия, терроризм и стратегическая конкуренция с Китаем", – сказал министр.
Президент Литвы Гитанас Науседа, представляющий Литву на саммите, сказал, что вопрос оборонных планов попытается обсудить с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Г. Науседа сказал, что в рамках новейших соглашений до 13 декабря продлевается так называемая "процедура молчания", во время которой союзники могут высказываться, если выступают против.
На возможность достижения компромисса в Лондоне надеется и эстонский министр обороны Юри Луик.
"Дискуссии продолжаются. Конечно, есть возможности попытаться найти компромисс во время саммита. Если мы не найдем компромисс здесь, не сомневаюсь, что найдем его потом", – так Ю. Луик ответил на вопрос BNS.
Альянс впервые утвердил оборонные планы для Балтийских стран в 2010 году, однако Литва, Латвия, Эстония и Польша стремятся к тому, чтобы они постоянно обновлялись с целью обеспечения быстрой дислокации больших сил союзников в случае угрозы, включая противовоздушную оборону.
Литва выделит помощь Албании, пострадавшей от землетрясения
Литва выделит помощь Албании, пострадавшей на минувшей...
Министр обороны Литвы: раньше или позже НАТО утвердит обновленные планы для стран Балтии (5)
Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что...
Ходжес: вето Турции на планы обороны Балтии – вредно, но это не катастрофа (16)
Генерал запаса США Бен Ходжес заявил, что решение...
Президент Литвы: НАТО должен назвать Россию угрозой (328)
Президент Литвы Гитанас Науседа , заявил, что...
TOP новостей
В Литве растет число работающих иностранцев: на Западе "поляк - сантехник", а кто в Литве? (82)
Каждый пятый работающий житель Литвы сказал, что в...
Терминалу СПГ 5 лет: критика управления и упреки за покупку российского газа (13)
5 лет – 3 декабря 2014 года в Литве действует плавучий...
В Литве больше жителей будут платить налог на недвижимость (2)
Депутаты литовского парламента намерены снизить...
Торговые центры Akropolis представили время работы в праздничный период
25 декабря, в первый день Рождества, в вильнюсском,...
В парламенте Литвы принимают неоднозначное решение: "крестьяне" готовятся к черному сценарию (4)
Избирательная система в Литве и без того...