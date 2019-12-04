Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что НАТО "раньше или позже" утвердит обновленные оборонные планы для Балтийских стран и Польши, на которые пока наложила вето Турция.
Raimundas Karoblis
© DELFI / Karolina Pansevič

Министр утверждает, что пока не ясно, будет ли найден компромисс на начавшемся во вторник в Лондоне двухдневном саммите НАТО.

"Раньше или позже, на этой встрече или после нее, мы, несомненно, найдем решения. Мы видим прогресс", – заявил во вторник вечером Р. Кароблис на организованной в Лондоне конференции о будущем альянса.

Отвечая на вопрос BNS, министр подчеркнул, что у НАТО есть планы обороны Балтийских стран, однако они были пересмотрены с целью повышения детальности.

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Турция - единственная из союзников по НАТО отказывается утверждать План обороны Балтийских государств, пока не будет заключено соглашение об утверждении подобного плана для Турции.

В нем больше всего споров вызывают называемые Турцией террористическими группировками отряды курдских бойцов, которые на Западе считаются группировкой борьбы с террористической организацией "Исламское государство" (ИГИЛ).

Р. Кароблис подчеркнул, что позиции стран НАТО расходятся не в первый раз, однако он не сомневается в том, что сейчас, как и раньше, удастся прийти к компромиссу.

"НАТО – это альянс 29 государств, их национальные позиции иногда расходятся. Красота альянса скрывается в способности находить решения. Я не сомневаюсь, что и в этом вопросе, раньше или позже, мы найдем решение", – заявил Р. Кароблис на конференции NATO Engages: Innovating the Alliance.

Во время дискуссии Р. Кароблис подчеркнул, что для Литвы, желающей защититься от "экзистенциальной угрозы России", кроме детального планирования также требуются больше учений и мощностей ПРО.

"Для Литвы Россия сейчас предоставляет единственную внешнюю экзистенциальную угрозу. Если страна не уважает международные обязательства, суверенитет других стран, территориальную целостность – это реальная угроза", – сказал Р. Кароблис.

Министр сказал, что не может согласиться с предложением президента Франции Эммануэля Макрона сконцентрировать внимание не на России, а на борьбе с терроризмом – Р. Кароблис считает, что НАТО должны заботить все угрозы.

"Мы должны заниматься всеми сферами, где НАТО видит угрозы – это Россия, терроризм и стратегическая конкуренция с Китаем", – сказал министр.

Президент Литвы Гитанас Науседа, представляющий Литву на саммите, сказал, что вопрос оборонных планов попытается обсудить с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Г. Науседа сказал, что в рамках новейших соглашений до 13 декабря продлевается так называемая "процедура молчания", во время которой союзники могут высказываться, если выступают против.

На возможность достижения компромисса в Лондоне надеется и эстонский министр обороны Юри Луик.

"Дискуссии продолжаются. Конечно, есть возможности попытаться найти компромисс во время саммита. Если мы не найдем компромисс здесь, не сомневаюсь, что найдем его потом", – так Ю. Луик ответил на вопрос BNS.

Альянс впервые утвердил оборонные планы для Балтийских стран в 2010 году, однако Литва, Латвия, Эстония и Польша стремятся к тому, чтобы они постоянно обновлялись с целью обеспечения быстрой дислокации больших сил союзников в случае угрозы, включая противовоздушную оборону.

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