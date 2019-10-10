"Об этом уже было договорено на саммите (НАТО) в Варшаве и это не проведено в жизнь. Этот вопрос также поднимали несколько командиров боевой группы", – сказал в среду Р. Кароблис журналистам в Рукле на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Германия осуществляет командование дислоцированным в Литве с 2017 года международным батальоном НАТО, в Литве находится около 600 германских военных.

Р. Кароблис сказал, что средства ПВО нужны прежде всего для защиты военнослужащих самого батальона, у Литвы пока нет необходимых для этого систем.

"Мы говорим о безопасности дислоцированных здесь военных", – сказал министр.

На вопрос, рассматривается ли возможность как-то заменить размещенный в Литве военный контингент, германский министр ответила, что на встрече в Каунасе президент Литвы Гитанас Науседа попросил расширить миссию воздушной полиции Балтийских стран.

Страны Балтии уже какое-то время добиваются реорганизации миссии воздушной полиции в миссию ПВО. Это означало бы, что несущие здесь дежурство союзнические истребители в случае кризиса смогли бы выполнять боевые задачи.

По словам А. Крамп-Карренбауэр, литовский президент связывает возможность расширения миссии с потерпевшим крах Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией.

"Я получила пожелание, что если бы в рамках НАТО в какое-то время возникли дискуссии, что делать с ситуацией в Европе и странах Балтии после краха ДРСМД, то чтобы эти пожелания и эти просьбы были услышаны и эта тема получила бы самое серьезное рассмотрение", – сказала министр обороны ФРГ.

"Все же это решение, которое должно быть принято на уровне НАТО", – сказала она.

Международные батальоны в каждой из стран Балтии и в Польше были размещены с целью сдерживания России.

У обязательств "нет лимита времени"

Прибывшая с первым визитом в Литву А. Крамп-Карренбауэр, которая была назначена министром обороны в июле, сказала, что у обязательств Германии перед союзниками нет лимита времени.

Она еще раз заявила о планах Берлина инвестировать в течение ближайших нескольких лет 90 млн евро в военную инфраструктуру в Литве.

"У нашего участия здесь нет лимита времени. Это одна из главных опор деятельности Германии в НАТО", – сказала А. Крамп-Карренбауэр.

Германия является одним из важнейших партнеров Литвы в сфере безопасности.

Помимо размещения военного контингента и инвестиций из Германии, Литва также покупает у этой страны боевые машины пехоты, самоходные гаубицы, бронетехнику, корабельные орудия, автоматические винтовки и гранатометы.

Германия является активным участником миссии воздушной полиции стран Балтии. В прошлом году механизированная пехотная бригада Gelezinis Vilkas ("Железный волк") Вооруженных сил Литвы была причислена к одной из военных дивизий Германии.

Р. Кароблис сказал, что Германия и в дальнейшем сохранит за собой лидерство в деле обеспечения безопасности Литвы.

"Лидерство Германии является основой мер нашей безопасности со стороны НАТО, вне всякого сомнения, и это будет продолжаться", – сказал министр.

А. Крамп-Карренбауэр считают наследницей собирающейся покинуть политику канцлера Ангелы Меркель.

В декабре прошлого года она переняла руководство право-центристским Христианским демократическим союзом (ХДС).