После встречи с главами оборонных ведомств этих стран в Хельсинки министр сказал, что дислоцированные в этом году в странах Балтии и Польше международные батальоны - это хорошее средство сдерживания, однако в регионе нужно укреплять мощности противовоздушной обороны (ПВО), морской обороны, создать возможности для быстрого перемещения союзнических сил.

"Передовой батальон НАТО - эффективное средство сдерживания, заметно повысившее безопасность у восточных границ НАТО, однако поскольку Россия все более агрессивно демонстрирует свою конвенционную мощь, мы обязаны укреплять силы коллективной обороны, конкретно - создавать региональную ПВО, укреплять морские элементы обороны, решить вызовы в области логистики для ускоренного прихода дополнительных сил в регион", - сказал Р. Кароблис для пресс-релиза Минобороны.

На встречу, помимо традиционных ее участников - министров обороны Германии, Великобритании, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Норвегии, Нидерландов, Финляндии, Швеции и Исландии, обсудить вопросы безопасности прибыл и секретарь обороны США Джеймс Мэттис.

Он подчеркнул, что США хотят помочь тем, кто в том числе и сам беспокоится о своей безопасности, а равномерное распределение бремени между партнерами является необходимым условием коллективной обороны. Администрация президента США Дональда Трампа постоянно оказывает давление на союзников по НАТО с тем, чтобы они увеличивали расходы на оборону.

"Нам следует четко идентифицировать, каких мощностей нам не хватает для отражения возникающих угроз. Моя цель - работать вместе с партнерами, пополнять нашу оборону недостающими мощностями", - сказал Д. Мэттис для пресс-релиза Минобороны.

Все Балтийские и Северные страны, за исключением Финляндии и Швеции, входят в НАТО.