Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис в среду представил правлению Сейма вероятную отправку военных в Сирию, подтвердили BNS несколько информированных о встрече источников.
Raimundas Karoblis ir Vytautas Jonas Žukas
© DELFI / Kiril Čachovskij

Министр встретился с руководством Сейма в парламенте в среду утром. Об этой встрече заранее не сообщалось, она проведена в специальном кабинете, соответствующем требованиям безопасности.

Вице-председатель Сейма Арвидас Некрошюс сказал BNS, что министр "представил правлению Сейма информацию о военных миссиях, на которые нужен мандат Сейма".

И министр, и члены Сейма отказались прокомментировать BNS, какие миссии обсуждались, но три информированных о встрече источника подтвердили, что речь шла и о вероятной отправке литовских военнослужащих в Сирию.

Статьи по теме:
Президент Литвы встретится с находящимися в Литве на лечении украинскими военными  (11)
Истребители НАТО трижды сопровождали самолеты ВВС России  (2)

Представители властей и армии Литвы сейчас рассматривают просьбу США отправить военных в Сирию для участия в операции "Врожденная решимость" против группировки "Исламское государство".

Литва содействовала миссии "Врожденная решимость" в Ираке, где шесть литовских военных инструкторов обучают иракских военнослужащих.

Больше всего дискуссий вызывает то, отправка какой численности военных в Сирию будет соответствовать международному праву, если нет согласия местных властей.

Президент Гитанас Науседа в интервью BNS в сентябре сказал, что при принятии решения следует взвесить правовые аспекты.

"Это крайне преждевременный вопрос, нам следует взвесить все аспекты, оценить ситуацию с международным правом и только тогда принимать взвешенное решение", – сказал президент в интервью BNS 6 сентября.

Сторонники миссии говорят, что Литва должна проявить солидарность с США, так как от отношений с США зависит национальная безопасность Литвы.

Сейм ежегодно утверждает мандат на участие литовских военных в международных операциях.

В действующем сейчас мандате предусмотрено, что Литва может направить до 40 военных в операции "Врожденная решимость" коалиции во главе с США. В постановлении Сейма не упоминаются конкретные государства – ни Ирак, ни Сирия.

Литва сейчас участвует в 11 международных миссиях. Со следующего года Госсовет по обороне решил присоединиться еще к одной – направить военных в Ормузский пролив, чтобы помочь в обеспечении судоходства в страны Персидского залива. На эту миссию тоже нужно согласие парламента.

Статьи по теме:

Отставной генерал призывает ЕС помочь Литве: Островецкая АЭС – троянский конь России (69)

Бывший командующий Армией США в Европе Бен Ходжес 2...

Минобороны Литвы хочет увеличить участие в миссиях в Мали и Афганистане (15)

Министерство обороны Литвы в этом году предложит...

В Литву приедут учиться украинцы из зоны военных действий (47)

Литва профинансирует обучение четырёх украинцев...

Концепция нацбезопасности Латвии: Россия — главная угроза (33)

26 сентября парламент Латвийской Республики утвердил...

Россия отреагировала на речь президента Литвы: подождем (297)

"Россия по сей день не сделала ничего, чтобы заслужить...

США направляют в Саудовскую Аравию комплексы Patriot и 200 военнослужащих (2)

Вооружения из США должны укрепить обороноспособность...

Политика

Глава МИД: Литва положительно относится в возможности продлить срок Brexit

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс...

Комитет парламента Литвы: для начала расследования по вопросу Розовой информации достаточно (1)

Комитет Сейма Литвы по национальной безопасности и...

Министр обороны Литвы представил руководству Сейма вероятную отправку военных в Сирию (8)

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис в среду...

Президент Литвы встретится с находящимися в Литве на лечении украинскими военными (11)

Литовский президент Гитанас Науседа в среду...

Президент Литвы созывает Госсовет по обороне, тема не сообщается (9)

Президент Литвы Гитанас Науседа в среду созывает...

TOP новостей

На каких автомобилях ездят литовские депутаты парламента, которые будут решать вопрос введения налога (36)

От машинки за 38 000 евро до рядовой серой Škoda – такими...

Комитет парламента Литвы: для начала расследования по вопросу Розовой информации достаточно (1)

Комитет Сейма Литвы по национальной безопасности и...

Мэр столицы: вильнюсцы, правительство снова нас наказывает (4)

"Налог, якобы, введен для богатых, но в итоге коснется он...

Спор на железной дороге: россияне велели не использовать оборудование, литовцы сожалеют, что с ними связались (13)

Российская компания "Техносвар" требует от литовской...

Власти Вильнюса решают проблемы просто: после жалоб лестницу разобрали (4)

"Просили решить проблему, а в результате жители...