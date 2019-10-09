Министр встретился с руководством Сейма в парламенте в среду утром. Об этой встрече заранее не сообщалось, она проведена в специальном кабинете, соответствующем требованиям безопасности.
Вице-председатель Сейма Арвидас Некрошюс сказал BNS, что министр "представил правлению Сейма информацию о военных миссиях, на которые нужен мандат Сейма".
И министр, и члены Сейма отказались прокомментировать BNS, какие миссии обсуждались, но три информированных о встрече источника подтвердили, что речь шла и о вероятной отправке литовских военнослужащих в Сирию.
Представители властей и армии Литвы сейчас рассматривают просьбу США отправить военных в Сирию для участия в операции "Врожденная решимость" против группировки "Исламское государство".
Литва содействовала миссии "Врожденная решимость" в Ираке, где шесть литовских военных инструкторов обучают иракских военнослужащих.
Больше всего дискуссий вызывает то, отправка какой численности военных в Сирию будет соответствовать международному праву, если нет согласия местных властей.
Президент Гитанас Науседа в интервью BNS в сентябре сказал, что при принятии решения следует взвесить правовые аспекты.
"Это крайне преждевременный вопрос, нам следует взвесить все аспекты, оценить ситуацию с международным правом и только тогда принимать взвешенное решение", – сказал президент в интервью BNS 6 сентября.
Сторонники миссии говорят, что Литва должна проявить солидарность с США, так как от отношений с США зависит национальная безопасность Литвы.
Сейм ежегодно утверждает мандат на участие литовских военных в международных операциях.
В действующем сейчас мандате предусмотрено, что Литва может направить до 40 военных в операции "Врожденная решимость" коалиции во главе с США. В постановлении Сейма не упоминаются конкретные государства – ни Ирак, ни Сирия.
Литва сейчас участвует в 11 международных миссиях. Со следующего года Госсовет по обороне решил присоединиться еще к одной – направить военных в Ормузский пролив, чтобы помочь в обеспечении судоходства в страны Персидского залива. На эту миссию тоже нужно согласие парламента.
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