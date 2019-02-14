

Такую позицию министр изложил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", на фоне обсуждения министрами обороны НАТО в Брюсселе ответных шагов на осуществленное Россией нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Пожалуй, осталось очень мало международных соглашений, которые бы эта страна не нарушила. Поэтому позиция НАТО едина – положение, когда один нарушает договор, а другой – его соблюдает, не может продолжаться", – заявил министр.

Одновременно он отметил, что у России еще есть возможность исправить ситуацию, вернуться к "полному соблюдению условий договора, которое может быть проверено, однако само нарушение договора уже угроза".

В телефонном интервью BNS из Брюсселя министр отметил, что министры Альянса единогласно договорились о том, "что, в конце концов, нужно сказать правду, нужно еще раз поднять этот вопрос – если Россия не соблюдает, то договор расторгается".

По его словам России дается шесть месяцев на исправление нарушений.

"Ситуация свидетельствует, что Россия несколько лет нарушала, и должна быть выражена политическая воля, что России дается период в шесть месяцев и все же за это время на Россию следует оказать влияние с целью полного соблюдения договора при одновременной подготовке к худшему сценарию расторжения договора", – сказал Р. Кароблис.

Обвинив Россию в несоблюдении соглашения и создании ракет средней дальности, США в феврале заявили о выходе из ДРСМД.

США утверждают, что процесс выхода может быть завершен за полгода, если Россия не начнет вновь соблюдать договор, и не уничтожит все ракеты, которые его нарушают.

В ответ на это Москва заявила об остановке своих обязательств по ДРСМД и пообещала создавать новые типы ракет.

Подписанный в 1987 году договор, позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000—5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.

Некоторые эксперты утверждают, что решение США о выходе из договора могло побудить то, что документ не ограничивает возможности Китая на развитие ракет средней дальности. Однако часть их отмечает, что расторжение договора может инициировать новую гонку вооружений.